催旺文昌　讀書工作都咁強

新一年，相信打工仔都想工作順利，而同學仔就學業進步、「試試」順利！學生哥要考得好成績，當然要努力讀書，同時亦可以催旺文昌運，提升考試過關的成功機會，而對於想保住飯碗及升職加薪的打工仔亦有幫助，玄學家林惠江師傅會講解一下如何布置增運風水陣。

放4支毛筆有才學

在玄空風水學上，以四祿為文昌星，令人思維敏捷和靈感性高，所以善用文昌位，可教人專注學業及工作，有助催旺學業及工作運。今年壬寅流年的文昌星在東南方，如希望讀書能考得優異成績，工作上得心應手，求學及在職人士都可以利用這個方位作文昌風水擺設，藉以催旺文昌運，建議可將書枱或書架放於東南位，同時擺放4支已用墨汁開過的毛筆，並以筆架掛起，四數為文昌之數，用墨汁開了的毛筆，寓意文筆生輝，有墨水則代表有才學，更能增強文昌氣場。

文昌塔吸納氣場

除了毛筆外，想催旺東南文昌位，亦可以擺放文昌塔，除吸納文昌氣場外，更可收化煞之效。另外，亦可以擺設水種富貴竹，可因應書枱或辦公枱大小而配合，不過切記要換水，保持水清澈透明，忌變黃發臭，否則有機會帶來反效果。若然公司不能擺放植物，亦可以用植物圖案、勵志字畫擺設或枱頭日曆代替，作為催旺文昌氣場之用。另外，又可以用長形或圓形的綠粉晶，放置在辦公枱或書枱以增強思考力。

在家學習注意事項

由於受疫情影響，學校採用網上教學，同學仔有時難免受到四周環境影響而分心，如果想提升小朋友集中精神上課，可在東南方擺設枱椅作為學習方位，書枱盡量不可對窗，以免容易分散注意力，同時以寧靜及空氣流通為佳。另外，除在書枱上擺放4支水種富貴竹外，亦可利用勵志語句，或綠色植物圖片作為電腦桌面（Wallpaper），加強小朋友的學習意志。

拜祀文昌步步高陞

信神拜佛人士，可在今年農曆二月初三（新曆3月5日）文昌誕到文昌廟參拜文昌帝君，祈求功明貴顯。拜祀用品除香燭寶衣外，可帶備文昌風水物品，包括葱及芹菜，寓意聰明和勤力，上香後在爐上順時針轉三圈，心念文昌帝君保佑，拜祀祈福後，將風水物品放回宅中原處，葱及芹菜洗淨後作為餸菜之用。若然當天未能到廟內上香參拜，亦可於當日早上當天祝禱，祈求文昌帝君扶佑，心誠則靈。