好大吸引力︱范莎莎自爆收5位數利是打孖上

亞洲電視今早（7日）舉行新春團拜，一眾藝人包括2021年亞洲小姐冠軍陳美儀、亞軍袁群有、季軍梁欣娟、前亞洲小姐范莎莎、薛影儀及亞洲電視執行董事陳偉傑等出席。活動上先有陳美儀演奏琵琶，再由薛影儀聯同幾位亞洲小姐唱出賀年歌《財神888》。

談到利是，范莎莎表示收到5位數字利是，她説：「好開心，係一位好好嘅朋友封畀我，仲要打孖。（自己有冇派開工利是？）要再努力啲賺番多少少錢，先可以好豪爽咁派開工利是。」談到工作，她指近日拍了數輯廣告：「好幸運，工作係比之前多咗，不過疫情都有影響令到某啲工作要延期。」疫情嚴重，家住屯門的她指近來會更加小心，見朋友都只會選擇單對單，不會群聚。

而薛影儀，表示利是收穫麻麻：「因為疫情少去拜年，加上我住嗰度有幾個人確診，要去檢測，好麻煩。（自己擔心嗎？）唔擔心，不過見有啲大廈要撤離或者去隔離，唔好彩囉。」她又自爆有粉絲向她求婚，她説：「佢哋好煩，喺我社交網示愛，我覺得佢哋係假嘅，所以封鎖咗佢哋。（點先算真？會約出去見？）睇吓佢係咪真心囉，我唔會約出去見面。（新一年想有桃花運？有咩擇偶條件？）大家都想行桃花運，不過我暫時唔想識男仔。」她表示自己現時比較關心疫情，希望早日不用戴口罩。