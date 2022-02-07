【獨家】無綫工作人員確診！3大視帝開劇戴唔到口罩驚到震

新冠肺炎疫情嚴峻，今日（7日）更新增614宗確診個案。而農曆初一至初三假期過後，無綫劇組亦已陸續開工，現時有劇集《隱門》、《輕．功》、《法言人》、《愛．回家之開心速遞》都正拍攝中。而東網收到獨家消息，《隱門》劇組日前有外判女道具工作人員確診，消息傳出後，整個電視城陷入恐慌中，藝人拍攝時因戴不到口罩，完全零防護，故昨日該劇的所有台前幕後工作人員都即時做檢測，以策安全。無綫高層今日亦會開會急謀對策，一切安全至上。如今3位視帝馬國明、陳展鵬黎耀祥都因為開劇時戴不到口罩，認真人人自危。要為《輕．功》拍攝外景的黎耀祥表示會分外小心，未正式埋位都不會除口罩。

《隱門》的演員有陳展鵬、黃智雯及湯洛雯等，展鵬受訪時坦言昨日（6日）已即時到私家醫院做檢測，幸而沒中招，但家中有小朋友的他坦言會特別小心，他說：「少不免都會擔心，因為今日確診人數都激增，不過都要開工搵奶粉錢㗎！依家我自己每日都會做檢測，安心啲好，不過做演員開工時戴唔到口罩真係要小心啲，平時出外景，都會有途人想同我哋合照同簽名，我都即刻戴番個口罩，未到正式拍攝都唔會除口罩呢！」

而《隱門》的監製王心慰受訪時，問到劇組會否有應變措施時，她說：「我哋環境唔理想嗰啲拍攝都已經取消咗，依家正調動緊啲通告，會喺安全嘅情況下先會拍攝，唔安全嘅情況下都唔會拍住，之後好多外景我哋都已經取消咗。」

而馬國明的女友靚湯昨日已做檢測，馬國明現時自己亦正為新劇《法言人》拍攝，他受訪時說：「我見阿湯尋晚都做咗檢測，冇事，我自己都好擔心同驚，因為拍嘢嗰陣都戴唔到口罩，依家睇吓公司會點樣安排。」講到無綫高層今日會開會，他說：「其實真係需要，萬一如果再有人中招，公司要等拍損失會更加大，當然一切要由公司決定啦！我當然唔希望有人中啦！成隊CREW一齊始終影響好大，有時喺大街或者後巷度拍，就算戴咗口罩都係危險嘅。自己父母年紀都大，所以依家我都會特別警惕同小心。」