張智霖片場被封「話題終結者」：適當時候我會出聲

藝人張智霖(Chilam)、楊茜堯、李彩華、黃浩然、羅子溢等演出的劇集《家族榮耀》，將接棒《青春不要臉》於今晚（7日）播出，該劇更被喻為「港版Penthouse」，故事圍繞豪門恩怨，一向走「好好先生」路線的張智霖，今次挑戰反派角色，令觀眾非常期待。另一突破角色則落在黃浩然身上，劇中的他看似一切盡在掌握之中，但劇集初段已交代他受牢獄之苦，期間還經歷了不少挫折，非常慘情。早前，內地播出的數條預告片中，浩然其中一幕竭力壓抑的爆喊戲甚具感染力。

黃浩然、Chilam、羅子溢等早前受訪時大談合作趣事，其中Chilam被取笑是「節奏控制專員」及「話題終結者」，亦是穩定軍心的功臣，浩然聞言即笑說：「Chilam私底下好優雅、好Gentleman，就算拍劇現場好似打仗咁都處之泰然，完全冇對白負擔。」對於被指「話題終結者」兼小說話，Chilam笑言：「喺適當時候我會出聲，令大家冇辦法接落去。」至於與太太茜堯同劇演出的子溢，則被浩然踢爆於片場與太太「零交流」，即使對方肚痛或感到不適也無動於衷，對此子溢笑指只是刻意避開大家，他說:「其實同太太一齊睇劇本時，已經共識咗唔可以令大家劇中嘅另一半尷尬，咁我又覺得冇乜嘢，我哋嘅工作就係咁。」