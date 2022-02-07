丁子朗激吻戴祖儀　盤點5個劇集大尺度鏡頭

日前在劇集《青春不要臉》中，戴祖儀與丁子朗的激情吻戲，引來大量網友熱烈討論。當中半裸的丁子朗露出結實的腹肌，隨後與戴祖儀雙雙在梳化上上映纏綿遊戲，場面既浪漫又帶點激情，更有網民話：「挑戰電視尺度呀！」歷年來都有不少劇集的大尺度鏡頭，今次我們一起回顧。

其中一個經典的大尺度鏡頭是在劇集《有營煮婦》，陳法拉兩度在鏡頭前除去外衣，只剩胸圍，其後陳法拉更指胸圍是「私伙」。在劇集《賭城群英會》的泳池戲中，為了拍攝高海寧出水芙蓉一幕，鏡頭由水中到出水貼緊高海寧的「導彈胸」，畫面動感十足！劇集《誇世代》最深刻的一場戲必定是36E咪神陳偉琪飾演的女職員色誘陳豪。她為了討好上司陳豪，在陳豪前側臥又將香檳淋上身，來個濕身誘惑，使雙峰原形畢露。劇集《反黑路人甲》中，玲瓏浮凸的高海寧以性感睡衣大晒胸器與玉背色誘王浩信，更有高海寧34D巨胸大特寫鏡頭，令不少網友鼻血直流。另外，出爐視后林夏薇在劇集《七公主》有大膽全裸戲份，鏡頭由下至上拍攝背面全裸的林夏薇。不過因為電視尺度有限，所以部分場面被刪減，只有大露背鏡頭，「露股」的足本版就要上網觀看了！