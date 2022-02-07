余文樂潮玩NFT　身家隨時進帳億元

台灣天王周杰倫的時裝潮牌「PHANTACi」，早前與Ezek聯名推出「PhantaBear」（杰倫熊）NFT，即引來潮流界和NFT界熱烈追捧，每個NFT售價曾一度升至7.87ETH（約18萬港元），雖然現已割價跌至最底價1.52ETH（約3萬5千港元），但「PHANTACi」與Ezek已靠「PhantaBear」賺進近億港元的鈔票。

另邊廂，余文樂近期已計劃推出首個自家NFT系列「Zombie Club」。上月他曾發出神秘貼文預告 Zombie Club 的出現，表示：「我們去年花了一整年時間去研究這個項目，我們希望不管在美感上，技術層面上，以及未來的計劃上，都可以準備得最好才面世。」據知，「Zombie Club」的初始售價每個定價（mint price）定價為0.666 ETH（折合約港幣$15,584），相當驚人。跟「杰倫熊」的「PhantaBear」0.26 ETH要高出約超過一倍。有心水清的網友什計，若余文樂NFT「Zombie Club」系列總數6000全數售出的話，估計能進帳約9千3百多萬港幣。