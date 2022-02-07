港姐黃嘉雯胞姐涉虐貓　被裁定罪成　准保釋至2.21判刑

2019年港姐冠軍黃嘉雯的胞姊黃綺婷，被指於社交媒體發布影片，顯示一隻小貓被放入洗衣機後，洗衣機疑開動旋轉長達14秒。黃綺婷否認一項殘酷對待動物罪後受審，今日（7日）於屯門法院被裁定罪成，裁判官直指不見得虐貓片段有與人分享或是開玩笑的價值。被告續准保釋至2月21日候懲，期間為她索取感化及社會服務令報告。最後裁判官考慮案情及被告沒有暴力傾向，批准將小貓交還被告照顧，但告誡她千萬不要因為今日的裁決結果而遷怒於小貓。

28歲被告黃綺婷報稱為保險從業員，被控於2021年2月7日在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地對待一隻貓。她早前辯稱，涉案片段是其朋友趁她不在家時拍攝。事後她認為該片段是「惡搞片」素材，才為片段添加特效及上載社交媒體。

裁判官裁決時指，被告指稱罪魁禍首是她的朋友，而該名友人已於去年年中移民。然而被告在去年年頭被捕，她理應有充裕時間去請其友人跟警方澄清，惟被告卻選擇在調查階段緘默，直至審訊時才披露。裁判官指被告說法亦有不合情理之處，被告聲稱愛貓，事後不但沒有怪責其友人，反而將片段上載社交媒體。裁判官直指不見得虐貓片段有與人分享之價值，被告的表現更不像是一名愛貓人士應有的行為。故此不信納被告的證供。

裁判官續指，綜合涉案片段中的文字內容，被告將小貓放入洗衣機的動機為報復牠曾在被告的內衣上便溺。根據獸醫的專家證供，小貓在轉動的機械內被「拋來拋去」及無法逃脫，可能導致其心理及身體創傷。裁判官最終裁定被告罪名成立。

案件編號：TMCC 1457/2021