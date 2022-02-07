節後增「膏」？超強「丹麥瘦身法」搣甩脂肪

今年因疫情減少外出拜年，變相留在家中的時間多了，自然會更放肆吃喝。不想節後暴脹一個碼，就要學女團採用的「丹麥瘦身法」馬上修身。（互聯網）

受到疫情影響，今個新年大家都減少外出拜年吧！但減少外出不代表個口會停，反而因為新春假期太得閒，會吃更多蘿蔔糕、年糕、瓜子、糖蓮子、角仔及全盒裏的糖果。雖然賀年食品實在美味，但當中不少都含極高卡路里，例如一塊年糕就含大約3~6粒方糖的糖分，椰汁年更大約含2茶匙食油，只要吃一塊約撲克牌般大的年糕，就達265卡路里，比起吃一碗白飯的200卡路里要更高。所以糕糕一定會會變「膏」，絲打們想節後搣甩脂肪，就要參考韓國女團的私房「丹麥瘦身法」，用14天快速甩肉！

瘦身計劃濃縮在14天內

所謂「丹麥瘦身法」，原則其實很簡單，就是將減肥計劃濃縮在14天內。而這14天當中必需將飲食重點放在高蛋白質的水煮蛋，以及高營養價值的西柚兩種食物上，藉由飲食改變，讓人體組織發生變化，進而在短時間內達到減重效果。據說是韓國女團如Twice、BLACKPINK上台前快速瘦下來的秘訣，有人更曾經用此法2周狂減7kg，如此高效率的方法，大家真的要學起來！

3餐要點食？

此瘦身法需要的食材很簡單，對於工作繁忙的OL來說，不難準備。大家不妨參考以下的早、午、晚餐單，從過年後這兩星期甩肉黃金期開始，由吃入手打造女團易瘦體質。

注意事項：

1.食材烹煮要清淡，最好無油、無鹽、無調味料、咖啡不加糖和奶。

2.「丹麥瘦身法」不可實施超過14天（兩周），否則很容易帶來貧血或營養不良等負面效果，而且每次都需間隔1個月以上，才不會對身體造成負擔。

3.不適合生理期或懷孕期間進行，且進行前應先諮詢醫生，過程中若有任何不適都要立刻停止，才不會為了愛美傷了健康！

懶人必學：真空收腹法減肚腩

如果過年吃多了，想減肚腩卻又忍不到口，不如改變日常習慣，透過歐美近年大熱的「真空收腹法」（Stomach Vaccums），一邊工作一邉運動。此法最方便之處是毋須使用任何工具，隨時隨地都可以進行，而且不會額外花太多時間，只需3個簡單Steps，以呼吸開始進行收就可以，持續1個月就有明顯效果。

Step 1：先將肺中的氣全呼出。

Step 2：將腹部往內緊縮，做的時候腹部要維持凹陷。

Step 3：屏住呼吸維持動作20秒，重複做3組。

小貼士：

1.進行時，記得吸氣時肚要脹起，呼氣時肚應凹下才算正確。

2.專家建議每天做5次，每次至少1分鐘。若想效果更明顯，不妨早晚各做5分鐘，對減腩及美胸有作用之餘，亦有助提起精神和改善睡眠質素。