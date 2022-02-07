譚旻萱又做「Jay女郎」　講明唔想再做靚女

人氣男圑MIRROR成員呂爵安（Edan）的「MV女郎」譚旻萱（Mandy），因在《E先生連環不幸事件》及《年青有為》任女主角而人氣升，最近變身「Jay女郎」第二度和馮允謙（Jay）合作，拍攝虛擬銀行廣告。由於兩人曾合拍過Jay的《冬日寂寞考》MV，故默契十足，未埋位前互笠高帽密密斟，Jay還送上新碟《LIFE/LINE》，答謝她曾擔任《冬日》的MV女主角，大讚Mandy： 「so靚女！」Mandy則以：「Jay靚仔到嘔！」回敬，期間Jay拿起結他創作新歌，Mandy和一班工作人員如小粉絲般圍觀，又合唱冧爆情歌《思念即地獄》。

Jay笑說：「拍攝都有難度，個廣告好仔細，每個細節都要做得好精準，不過對住Mandy，都唔知佢邊句可以信定唔信，都唔知佢係咪講真，因為佢成日都讚我靚仔，我開始唔相信佢。之前私訊佢祝佢生日快樂，點知佢唔覆我，我都嬲佢，講笑……其實我哋私下都會約吓打波，係好朋友！」他期待可和Mandy拍攝旅遊節目。已報讀戲劇課程的Mandy打算向戲劇方面發現：「我都有諗過，大家成日覺得我只係靚女，但其實我想畀大家睇到自己有好多面，最想係剪短頭髮扮男仔，不過要公司同意先。」