熊黛林堅打楊茜堯　掌掌到肉撞飛入花槽

名模熊黛林（Lynn）復出頭炮，便與多位好戲之人張智霖、郭政鴻、羅子溢、黃浩然、楊茜堯及李彩華等交手，鬥演技甚至要鬥打，她與「妯娌」楊茜堯一場打交戲，癲到要真打，結果兩敗俱傷。

Lynn早年下嫁郭可盈胞弟郭可頌，2018年誕下孖女Kaylor和Lyvia後為湊女淡出幕前，去年復出接拍電視劇《家族榮耀》，在家族爭鬥戲中演活巴渣白鴿眼的大少奶「葉彩薇」，其實Lynn戲裏戲外都是一位名媛，她笑指真實的自己天生忙碌命，喜歡工作多於日日等老公返屋企。

與之前贀良淑德的「葉問嫂」相比，今次角色性格惡毒，角色有極大反差，笑言頭幾集預了被觀眾鬧，她透露角色加入了自己個性，令葉彩薇不單止巴渣，亦有可愛和蠢一面：「自己本身都蠢蠢哋和唔記仇，覺得係我個性演繹角色性格出嚟。」

她表示與楊茜堯和李彩華戲外相處融洽，但拍戲就不留情面，Lynn出手打茜堯的一場戲，掌掌到肉，她說：「一開始我係就住唔想傷到佢，但導演嫌太假，就算拍100個take都冇用，都要豁出去真打，茜堯一路話OK，但我知佢好痛，因為太投入癲晒，後尾自己都撞到花槽，膝頭瘀咗。」

Lynn孖女現年3歲多，身高已像一名6歲小孩，遺傳媽咪長腿外，亦遺傳演藝細胞，Lynn直言細女將來會做Ｍodel，家姐一定做演員。她會讓女兒看她惡形惡相的演出，事關她本身就是嚴母：「我成日講：『你哋有得揀咩？』係No say，我唔會體罰，只罰企佢哋都驚到喊，但我媽和奶奶會心痛，特別我媽因為罰企問題同我鬧交。」她表示嚴厲教女原來是練氣好方法，笑言對演嗌交戲很有幫助。

戲中她情緒顛簸演到虛脫，辛苦但過癮，她說：「演戲可以將所有唔開心嘢發洩出嚟，湊咗女幾年，突然之間好似放假畀我發洩吓，好爽。」今年她接了兩部劇和一部電影，未來都希望繼續演出工作，但笑言大女近來開始管束她外出時間，只希望工作家庭能夠平衡。

服裝：Shiatzy Chen

妝頭 : Ivan Lee /Chris Cheng @ AVEDA iLCOLPO