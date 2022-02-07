受到疫情影響，暫時冇得去按摩店鬆一鬆，咁不妨睇吓日本AV嘅回春按摩系列，欣賞扮演按摩技師嘅AV女優，從佢哋精巧嘅手藝感受按摩嘅快感，仲可以從床戰中感受到佢哋以客為尊，一心令男人舒服暢快嘅態度，可能仲爽過去按摩店呀！

高招小惡魔

喺kawaii*出品嘅《引導你的活力美容沙龍》中，日向夏外表斯文可愛，成個鄰家女孩咁款，不過佢其實係一名小惡魔，可愛嘅樣子只不過係掩飾。佢喺一間按摩店工作，招呼客人時初頭會扮到好似新手咁，不過好快佢就會以精湛手藝集中按摩客人嘅重要部位，令人大感刺激卻又唔會咁快爆發，仲會運用蛇舌游走客人全身，連毒龍鑽都玩埋添！夏妹之所以服侍周到，除咗係想做自己份工，亦想令客人雄風大振，咁先可以令佢喺床上盡享快感。

全方位刺激

喺癡女Heavan推出嘅《耳語回春亞洲式沙龍》入面，魔性之女Julia喺一間按摩店做技師，吸引大量客人嚟幫襯，除咗因為擁有一對軟彈適中又美觀嘅J奶外，仲有一個撒手鐧，就係換上低胸又透視嘅旗袍招呼客人。而佢嘅按摩手藝固然精湛，床技更加高超，最擅長請客人食波餅，再大玩胸夾同波推，令客人全方位都享受到J奶嘅嫩彈質感，更難得嘅係上到床仲可以打真軍兼後中出收場，真係爽到震！

變裝誘惑

Moodyz推出嘅《回春男士美容沙龍》，講述人氣美乳妹白桃花變身成為按摩技師，能夠成功俘虜眾多客人，除咗樣子甜美又嫩口，而且身材婀娜肌膚白滑外，仲因為佢每次招呼客人都會瞓身又用心，唔單止按摩手法精妙，各種床上招式亦花樣百出，深喉、毒龍鑽、素股等等全部都出齊。客人被引爆之後想雄風再起？冇問題！喺花妹大講淫語再加上玉手撩動之下，要梅開三度一樣得！阿妹仲會施展變裝誘惑，一時扮護士，一時扮女侍應，為客人帶來新鮮感。

簡評

唔少人都鍾意去按摩店鬆一鬆，紓緩一身疲勞，不過技師良莠不齊，想搵個手藝到家又好招呼嘅技師，真係唔容易呀！不過喺日本AV界嘅回春按摩系列中，個個都係高質技師，按得、睇得，仲砌得！喺3部作品中，本仙最鍾意日向夏主演嘅《引導你的活力美容沙龍》，因為夏妹精靈可愛，而且肌膚白滑身材婀娜，最好睇就係佢招呼客人時手藝熟練，仲面露甜美笑容，令人更覺輕鬆同舒暢，齋睇都爽到震！