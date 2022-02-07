陳逸璇獲人生第一金　興奮過拍拖

歌手陳逸璇（Jolie）去年推出的《TASTING》靚聲碟獲得金唱片好成績，今年她再乘勝狙擊推出黑膠碟，可謂雙喜臨門，Jolie覺得獲人生第一金是奇迹誕生，現時金唱片是一萬張，她說：「當年張學友年代十幾萬張才叫金唱片，好勁㗎，依家雖然冇咁多，但有呢個成績已好開心，如果有雙金就更加好，上年7月至今半年已有金，覺得是奇迹。」

她透露8月會再推出一張靚聲碟及黑膠片，適逢8月生日，出碟感覺給自己送上生日禮物，希望年年出碟，年年就有生日禮物。靚聲碟會送往美國混音及在德國印製，而黑膠亦會在日本印製，製作十分嚴謹。她表示疫情關係，令她好專注工作，可以全神貫注在音樂上，故獲得一點成績，她笑言：「原來冇拍拖都係好事，雖然都好想有桃花，但又唔想影響工作，所以順其自然啦！細個時都都拍過拖啦!但金唱片第一次，覺得金唱片特別過拍拖。」早前她拿着黑膠碟向名媛好友胡曦文（Christy）拜年，作為答謝Christy的「救命之恩」，原來Christy經常給她做免費形象配襯，她透露每次向對方求救，Christy就會將配搭好的首飾和腕錶，直送到Jolie樓下，一Call 10分鐘即到，快過速遞。Christy笑言2人關係好sweet，說：「好多時佢出活動，有件衫想搵我幫佢襯首飾，最好笑每次好急，我就速遞去佢屋企樓下放低，佢用完，我第二日去番樓下自取，因為我哋住得好近，揸車10分鐘就到。」

Christy讚Jolie心地善良，歌聲好像天使在唱歌，她說：「我行山時好鍾意一路行一路聽佢嘅歌，好治愈。」Jolie着緊事業不怕拖，Christy就有個錫到燶的男友，覺得現狀既穩定又開心，希望男友延續追求，故不急於簽字註冊，至於工作方面則滿腹大計，她說：「依家香港加咗好多銷售點，遲啲會進註英國五大百貨公司，馬來西亞和中東都會逐步展開生意，有機會衝出亞洲係好幸運，雖然每日做嘢到凌晨2點，好攰不過好開心，想鼓勵大家遇到任何問題都唔緊要，要堅持等機會。」