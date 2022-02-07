Nathaly Cherie捷克裸模　投身脫界吸金

如果有脫星話畀你聽，佢演出四仔嘅原因係為興趣或夢想，大家信唔信呢？而今日同大家見面嘅捷克索女Nathaly Cherie，坦言自己因為貪錢，所以入行原因好簡單，就係要盡情吸金。

火速成名

猶記得Nathaly Cherie初出道時，唔少人都以為佢係美國土產脫星，其實佢出生於捷克布拉格，加入四仔界之前，喺歐洲裸模界已有相當高人氣。當年高中畢業後，便開始從事模特兒工作，好快就被成人雜誌睇中，問佢冇有興趣做裸模，佢就話唔介意影裸體寫真，只係介意酬勞有幾多，於是2010年開始裸模事業，憑住出眾嘅外形，喺歐洲裸模界火速成名，而佢亦慢慢喺美國裸模界累積唔少人氣。

及至2012年，突然收到美國四仔片廠Eromaxx Films嘅邀請，當時有唔少歐洲裸模都會去美國演出四仔，只係大部分嘅發展都麻麻，正當佢考慮之際，經理人公司向佢表示呢個係一個開拓市場嘅機會，因此佢就決定過美國演出處女作《Bi Sex Party 26: The Pick of the Bi Lot》，結果成功打響名堂。阿妹坦言出道作嘅製作成本相當低，卻估唔到深受四仔迷歡迎，實在令佢喜出望外。

演而優則導

之後，佢獲得多間著名四仔片廠垂青，包括Mofos、Private、Brazzers等，片酬更係幾何級提升，更喺2011年嘅Spank Bank Technical頒獎禮獲提名「最佳歐洲新進脫星」。雖然最後佢失落獎項，但係並冇失望，因為只要有提名，證明佢有人氣同實力，片酬就能再提升咁話。大家可能覺得佢好貪錢，只係從另一個角度睇，就覺得講錢好合理，因為當年佢之所以投身四仔界，目的就係想搵多啲錢，改善生活，故此有咁嘅諗法絕對無可厚非。

問到最鍾意演出邊類題材，Nathaly Cherie表示最愛獨腳戲表演自娛，不但能令自己身體得到滿足，仲可以搵錢，絕對係一舉兩得。近年Nathaly Cherie不但演而優則導，更開設製作公司，實行盡情吸金，而憑住喺四仔界嘅演出經驗，作品不但大受歡迎，更喺Fanny Awards獲提名「最佳製作人」，實力毋庸疑置。

Profile

出生地：捷克布拉格

身高：167cm

三圍：34DD-28-37

雖然Nathaly Cherie已貴為製作公司老闆娘，但係仍然不忘演出四仔，而且愈演愈重口味，當中有唔少係愉虐題材作品。而佢亦經常喺社交網分享新作嘅精華片段，想知佢玩得有幾激，就要Click入去睇睇喇！