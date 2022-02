Nathaly Cherie捷克裸模　投身脫界吸金

如果有脫星話畀你聽,佢演出四仔嘅原因係為興趣或夢想,大家信唔信呢?而今日同大家見面嘅捷克索女Nathaly Cherie,坦言自己因為貪錢,所以入行原因好簡單,就係要盡情吸金。

火速成名

猶記得Nathaly Cherie初出道時,唔少人都以為佢係美國土產脫星,其實佢出生於捷克布拉格,加入四仔界之前,喺歐洲裸模界已有相當高人氣。當年高中畢業後,便開始從事模特兒工作,好快就被成人雜誌睇中,問佢冇有興趣做裸模,佢就話唔介意影裸體寫真,只係介意酬勞有幾多,於是2010年開始裸模事業,憑住出眾嘅外形,喺歐洲裸模界火速成名,而佢亦慢慢喺美國裸模界累積唔少人氣。

及至2012年,突然收到美國四仔片廠Eromaxx Films嘅邀請,當時有唔少歐洲裸模都會去美國演出四仔,只係大部分嘅發展都麻麻,正當佢考慮之際,經理人公司向佢表示呢個係一個開拓市場嘅機會,因此佢就決定過美國演出處女作《Bi Sex Party 26: The Pick of the Bi Lot》,結果成功打響名堂。阿妹坦言出道作嘅製作成本相當低,卻估唔到深受四仔迷歡迎,實在令佢喜出望外。

演而優則導

之後,佢獲得多間著名四仔片廠垂青,包括Mofos、Private、Brazzers等,片酬更係幾何級提升,更喺2011年嘅Spank Bank Technical頒獎禮獲提名「最佳歐洲新進脫星」。雖然最後佢失落獎項,但係並冇失望,因為只要有提名,證明佢有人氣同實力,片酬就能再提升咁話。大家可能覺得佢好貪錢,只係從另一個角度睇,就覺得講錢好合理,因為當年佢之所以投身四仔界,目的就係想搵多啲錢,改善生活,故此有咁嘅諗法絕對無可厚非。

問到最鍾意演出邊類題材,Nathaly Cherie表示最愛獨腳戲表演自娛,不但能令自己身體得到滿足,仲可以搵錢,絕對係一舉兩得。近年Nathaly Cherie不但演而優則導,更開設製作公司,實行盡情吸金,而憑住喺四仔界嘅演出經驗,作品不但大受歡迎,更喺Fanny Awards獲提名「最佳製作人」,實力毋庸疑置。

Profile

出生地:捷克布拉格

身高:167cm

三圍:34DD-28-37

雖然Nathaly Cherie已貴為製作公司老闆娘,但係仍然不忘演出四仔,而且愈演愈重口味,當中有唔少係愉虐題材作品。而佢亦經常喺社交網分享新作嘅精華片段,想知佢玩得有幾激,就要Click入去睇睇喇!