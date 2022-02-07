吳若希被批又再做阿媽　叫定老公紮咗先

藝人吳若希（Jinny）跟老公何兆鴻（Alex）早就湊成「好」字，大女Giselle現在4歲，細仔已1歲，每年Jinny都會搵一對仔女的契爺、堪輿學家陳定幫睇流年及風水，肖猴的她今年沖太歲，聽到師傅指她又有天喜星出現，她忍不住大叫：「No！唔好呀！」陳定幫笑言Jinny可以有好多仔女：「睇佢自己鍾唔鍾意。」Jinny笑說：「搞唔掂，唔好搞我。」她笑着要向朋友眾籌畀老公到醫院做結紮手術，師傅即笑說：「叫老公紮咗去，應吓血光之災！」

早兩年她生仔同樣靈驗了師傅的說話，當時師傅跟Alex說：「你要小心爸爸嘅身體，要沖喜吓！」結果老爺突然入院做搭橋手術，好快她就發現有了BB，她說：「嗰年老爺身體仲復原得好快。」師傅指的Jinny的天喜星雖然是2023年，所以好大機會今年懷孕，明年就生得，所以他笑說：「你自己要小心囉！」

師傅亦提點Jinny今年最好少揸車，因為容易撞車，但幸好都是小事，他說：「可能係揩花、抄牌扣分之類都有可能，佢仲會容易唔見物件，好似銀包、證件。」家宅也會易生意外，而她的子女宮有忌星，成日會跌親整親，因為他熟知對方對子女採取放養式，所以提醒她要小心睇實對仔女。Jinny笑言聽到心驚驚，但師傅指她進入新的十年大運，繼續保持其名氣同地位，她會工作得舒服，不用太勞碌，但賺到的錢一樣咁多，而且她今年身邊有好多貴人出現，她在事業上也會有新轉變，尤其是在主持Talk Show方面有不錯的發展。