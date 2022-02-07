《愛．回家》︱周嘉洛外闖沒歸期　林凱恩慘被減戲份

無綫藝人周嘉洛憑着劇集《愛．回家之開心速遞》「金城安」一角成功入屋，奪得「最佳男配角」獎項之餘，之後更被公司重用，繼首次擔正男主角，拍攝劇集《痞子殿下》後，早前再加入《四十二章經》劇組，與視帝陳豪合作，日前，他又再加入新劇《回歸》劇組，與兄弟吳偉豪拍住上，本來不少粉絲都替他開心，但此舉亦令到一眾鐵粉相當緊張，未知「金城安」何時才可重歸《愛．回家》。

而今晚（7日）播映的1500集中，更講到Bonnie（林凱恩飾）要跟金城安分手，劇情講述身在吳旺達的安仔，因經常只顧自己，忽略Bonnie，更要媽咪（滕麗名飾）飛去吳旺達幫他執行李返港氹女友。返到香港後，本來約好Bonnie的他，卻一次又一次「應酬」兄弟，搞到Bonnie對佢好失望，喊晒口話要同佢分手，之後安仔又好傷心，搵媽咪訴苦，仲攬住媽咪爆喊，話唔知點解Bonnie變成咁，真係睇到心都酸埋，好鬼陰功。

不過網民睇得心痛之餘，最緊張就係如今劇情講到佢哋分手，金城安要拍其他劇，相信有排都返唔到《愛》劇大家庭，依家就連Bonnie都似乎要被減戲份，更有網民出PO議論，「如果冇咗安仔，Bonnie仲需要留喺《愛．回家》嗎？