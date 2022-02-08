【是日通勝】（一點居士）

農曆正月初八

壬寅年 壬寅月 壬辰日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、會友、移居

忌：開池、修井、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：勿因小小阻滯而沮喪，決定結果不止靠運氣。

金牛座：比上不足比下有餘，尤其財運方面不是太差。

雙子座：不論愛情、事業都有好運氣，要好好把握啊！

巨蟹座：愛情運較佳，事業運相對較差，謀事要小心。

獅子座：運勢不過不失，謹記自私乞人憎，易惹是非。

處女座：財運亨通，荷包脹卜卜，宜幫助有需要的人。

天秤座：事業愛情兩得意，但身處順境也別得意忘形。

天蠍座：沒必要跟人比較，戴翡翠珠鏈可令魅力提升。

人馬座：幸運指數排第一，身心狀態佳，行事快靚正！

山羊座：不修邊幅難獲好運，若運氣差更要注意儀容。

水瓶座：好人有好報，即使運氣欠佳，也能安然無恙。

雙魚座：愛情運一般，跟伴侶相處要多予包容和體諒。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）狗 犯小人

鼠：頭腦精明，判斷力強，做事爽手冇甩漏。

牛：負能量愈積愈多，有些事情不宜太在意。

虎：室內空氣流通有利健康，好運將會降臨。

兔：做事忌一意孤行，以免給家人製造麻煩。

龍：人緣差，遭身邊人冷落，心情跌入低谷。

蛇：不管做甚麼都信心滿滿，易獲別人掌聲。

馬：面對競爭不要怯，敢於表現自己可成功。

羊：機會留給有準備的人，宜抽空進修增值。

猴：待人和善，多予包容，人際關係可改善。

雞：精神飽滿，宜用心工作，有望得到賞識。

狗：是日沖煞，精神欠佳，提防小人搞破壞。

豬：桃花旺，向心儀目標表白，易感動對方。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2022年猴、雞、狗運程

猴：

今年受「歳破」星影響，犯太歲的力比較強勁，所以運程處於弱勢。再加上受到凶星「浮沉」影響，運勢更見起落無常、反覆不定。慶幸得到吉星「天解」、「地解」的幫助，問題是會有的，但最後都可以逢凶化吉、迎刃而解。今年比較有利的，就是從事走動的行業，過往的是航空業，而現在是運輸、速遞等等這些工種。

雞：

屬於運氣不錯的一個生肖，得到「紫微」及「龍德」這粒大吉星的照耀，在職場上容易得到地位顯赫的老闆或大客戶欣賞，所以要好好裝備自己，等待機會來臨。其次，吉星「天廚」出現，做廚師的特別有利，出品容易得到客人垂青，可以多些參加廚藝比賽，會有獲獎機會。

狗：

比較有利的是從事創作、藝術、音樂等行業，今年的靈敏度特別高，會有出人意表的構思或概念，作品也容易備受關注。其次是從事宗教、玄學這些行業，也盡佔優勢，自己的表現會發揮得淋漓盡致，收到高度評價。