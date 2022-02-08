2萬蚊裝備︱章子怡汪峰撇甩仔女拍拖滑雪

內地女星章子怡和歌手老公汪峰結婚7年，雖然去年底曾傳婚變，但其實兩公婆仍然恩愛。日前兩人撇低仔女，到滑雪場過2人世界，雖然全程有工作人員貼身打點，但汪峰無懼有「3盞電燈膽」阻頭阻勢，公然向影后老婆示愛，令目擊者大叫骨痹。

有「國際章」之稱的章子怡於去年11月被傳和汪峰婚變，兩夫婦即齊齊槍口對外，除在社交網澄清是謠傳，又狂甫一家五口的相片以證家庭幸福。日前有網民上載在張家口的富龍滑雪場巧遇汪氏夫婦的照片，相中章子怡雖然穿上全套滑雪裝上陣，連頭盔都笠埋，行裝相當低調，不過汪峰卻掀起了頭盔的面罩，令容貌曝光，間接洩露了章子怡的身份。

全身名牌貨

據在場網民稱，當時兩人在餐廳外的雪地準備上山，身邊未見有小朋友，估計兩夫婦撇低仔女，打算好好享受拍拖的甜蜜時光。見章子怡手執滑雪杖和老公閒談，汪峰就以冧笑回應，他們身邊有3位工作人員，其中2人正忙着代整理滑雪裝備，而另一位黑衣男身形高大疑似保鏢，網民指兩夫婦的放閃度和排場一樣強勁。

另外，有網民對章子怡和汪峰的滑雪裝深感興趣，指她全身都是外國名牌貨，單是其身上的白色羽絨褸已逾8千港元，連埋和汪峰的滑雪褲、眼鏡、鞋及滑雪板逾2萬港元，不過對於國際巨星章子怡來說，數萬服裝費絕對是小數目。