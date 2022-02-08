黃榕疫下零收入嗌慘　處女做直播帶貨幫補番

歌手雷有輝（Patrick）與藝人黃榕昨日（7日）出席新春活動，兩人慨嘆疫情所累令工作大減，Patrick説：「睇新聞見啲老人家天寒地凍仲要排6、7個鐘做檢測，真係好陰功，農曆新年應該開開心心嘛。（有冇影響工作？）冇晒啲現場表演工作，識得啲行內朋友仲慘，本來過年前後排滿晒10幾20個騷，依家全部停晒，幕後工作人員都手停口停。（自己本來要幾時開工？）之後會錄影《Chillclub》，監製提醒我哋全程都要戴口罩，就算我唱和音時都要，希望大家都守規矩啲，等個疫情好啲。」他表示新年期間基本上也留在家中，出門也只是做「外賣仔」，他說：「負責買畀屋企人，就算拜年都係用電話短訊，有朋友用咗我張相加咗啲恭賀說話做貼圖，大家都元宇宙拜年。」他表示相片是他快將推出的新碟《20才前》內相冊的其中一張照片。

黃榕同樣受疫情影響，坦言幾乎零收入，她說：「之前平均每個月會有兩次登台，大約有5、6位數收入，疫情之下冇晒咁滯，後來轉做健身教練，點知健身室又唔畀開，依家都係靠之前嘅積蓄過生活。」她指近期開始做KOL直播帶貨，但還需要時間儲粉絲。