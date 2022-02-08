女神原來係工作狂　王菲鍾晴單身過節唔急搵人陪

前港姐亞軍王菲與《3日2夜》女神鍾晴年紀相若，雖然後者比王菲年長4年，但後生女甫見面即講不停，原來二人對傳統農曆新年也非常講究，還齊齊分享難忘新年及習俗。王菲透露過往也會有年廿八洗邋遢習慣，至年初一之前一晚定必換上全新睡衣，到大年初一正日，就會穿上紅Bra及紅底褲，寓意整年也能鴻運當頭，笑指多年來也儲下不少紅色內衣褲。而鍾晴亦會換新衫及紅色內衣褲，不過相對於王菲，鍾家應該更傳統，她說：「年初一前一晚要喺屋企倒數，所以通常約朋友都要早走，倒數完就要同父母拜年，之後先可以上床瞓，到翌日第一餐係食盆菜。（印象最深嘅新年？）記得7、8歲嘅年初一，我食完雲耳去沖涼，之後係咁嘔同發燒，可能係煮得未夠熟，結果年初一到初三都喺張床度黐住退易貼度過，同埋此後都唔敢再食雲耳。」

正受無綫力捧的王菲，去年一連參與《白色強人II》及網劇《逐流時代》兩套作品，還不時於綜藝節目亮相，不乏曝光機會，她坦言透過拍攝成長不少：「好開心之前喺《刑偵日記》，觀眾接受我嘅演繹，最近都拍緊《法言人》，嚟緊想綜藝多啲發展，之前拍過《七線人棄王》，原來我都幾享受，朋友叫我做番自己已經夠好笑，因為我玩遊戲永遠都輸，不嬲冇乜急智，但勝在有綜藝感，奶仔（方紹聰）話想搵我拍搞笑節目，我做下靶位，都幾得意。（唔諗感情？）依家事業先啱啱開始，所以比重一定係工作行先，希望站穩咗先再放心思喺其他嘢度。」

而去年參與劇集《把關者們》的鍾晴，不諱言非常享受：「之前啲劇都係客串，今次有角色感覺好唔同，媽咪都讚我演Madam表現都唔錯，所以嚟緊都想再試吓唔同角色。（咁係咪都唔諗感情事？）我都單身咗一年幾，但心態又唔心急，係有認識嘅朋友，不過係自己唔想拍拖住，想工作行先囉！」