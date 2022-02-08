【期待初戀的感覺太空虛】粉晶催桃花　不再Lonely！

情人節和元宵節雙雙而至，如果你仍是單身一人，不妨借助一下水晶的力量啦！粉晶素有愛情之石的美譽，既可催旺愛情運，亦可幫助維繫穩定的感情，不過想要事半功倍，當然先要了解清楚其最佳用法啦！

【粉晶的功效】

有愛情石之稱的粉晶，最廣為人知的功效就是可以增加異性緣、招姻緣，因為它可以增強佩戴者自身氣場中的粉紅光，而其粉紅色的光芒亦可用於改善人際關係，增加人緣和生意緣，因此亦適合於需要招攬生意者。此外，粉晶對應人體的心輪，有助加強心肺功能的健康，同時可以紓緩緊張煩躁，讓心情變得愉快，並治愈心靈。

【淨化消磁方法】

水晶會吸收不同人的能量，形成好或壞的磁場，因此建議在佩戴前要進行淨化消磁，其後也要定期甚至每晚進行消除負能量，以及避免讓別人觸碰，以免造成磁場混亂。

淨化後的水晶可以發揮其最大的功效，而淨化的方法亦有不少，最簡單有效的方法是放在白晶簇、白水晶洞或白水晶碎石等具淨化功能的晶石上進行，其次還有日曬法、月光淨化、清水淨化等，不過高溫會令粉晶以及有顏色的水晶失去光澤，因此不建議常進行日曬淨化。

【佩戴水晶要注意】

根據左進右出（左撇子相反）的原理，除黑曜石、黑髮晶等排除身體負能量、避邪的水晶外，一般都建議佩戴在左手；但因為粉晶有散發粉紅氣場的功能，亦有人建議先佩戴在左手柔化自己的性情，後佩戴在右手增加自身對外界的吸引力。

不過要注意的是，水晶並不建議在洗澡時佩戴，因為沐浴產品中的物質會對其造成傷害，其次水晶有破損亦不建議再繼續佩戴，以免造成反效果。

【多種水晶的搭配】

粉晶雖說有招桃花的功效，卻不會分辨好、壞桃花，如果想更巧妙地找到對的人，可以混搭不同的水晶同時佩戴，如粉晶搭配對應眉輪、頂輪的紫晶和白晶，前者有啟發智慧、增加人緣等功效，而後者有集中注意力、驅散負能量、淨化心靈等多種功效，如與粉晶同時佩戴，便可增加智慧，令自己作出更理性的選擇。