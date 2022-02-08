金草莓提名公布！麥克華堡美瑾霍絲爭爛片帝后

諷刺爛片的《第42屆金草莓獎》照傳統於《奧斯卡金像獎》提名公布之前1日率先公布。結果Netflix講述已故戴妃（Princess Diana）的《戴安娜：音樂劇》（Diana The Musical）橫掃9項最多提名稱冠！

影片除了獲最差電影之外，亦獲最差男女主角提名。而僅次於《戴》就是同樣Netflix的電影《窺密》（The Woman in the Window）以及另一懸疑片《Karen》，兩片同獲5項提名。其中《窺》的女主角艾美亞當絲（Amy Adams）更憑另一電影《親愛的艾文漢森》（Dear Evan Hansen）同獲最差女配角提名叫兩飛！而NBA球星勒邦占士（LeBron James）銀幕處男作《太空也入樽：改朝換代》（Space Jam: A New Legacy）亦獲4項提名，其中他更與《Infinite》男星麥克華堡（Mark Wahlberg）等爭爛片影帝！

至於爛片影后方面，除了艾美以及在《戴》飾演戴妃的Jeanna de Waal之外， 曾3度提名金草莓影后的性感女神美瑾霍絲（Megan Fox），今年亦再憑電影《Midnight in the Switchgrass》獲提名金草莓影后。而今年最差男配角提名亦「星光熠熠」，荷里活男星賓艾佛力（Ben Affleck）憑《最後絕鬥》（The Last Duel）與《Dangerous》的米路吉遜（Mel Gibson）以及《GUCCI名門望族》（House of Gucci）的謝勒力圖（Jared Leto）等爭獎。而值得一提就是今年金草莓新增為「爛片王」布斯韋利士（Bruce Willis）而設的「布斯韋利士2021年主演的電影最差表現獎」。他共有8部電影入圍！