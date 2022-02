金草莓提名公布！麥克華堡美瑾霍絲爭爛片帝后

諷刺爛片的《第42屆金草莓獎》照傳統於《奧斯卡金像獎》提名公布之前1日率先公布。結果Netflix講述已故戴妃(Princess Diana)的《戴安娜:音樂劇》(Diana The Musical)橫掃9項最多提名稱冠!

影片除了獲最差電影之外,亦獲最差男女主角提名。而僅次於《戴》就是同樣Netflix的電影《窺密》(The Woman in the Window)以及另一懸疑片《Karen》,兩片同獲5項提名。其中《窺》的女主角艾美亞當絲(Amy Adams)更憑另一電影《親愛的艾文漢森》(Dear Evan Hansen)同獲最差女配角提名叫兩飛!而NBA球星勒邦占士(LeBron James)銀幕處男作《太空也入樽:改朝換代》(Space Jam: A New Legacy)亦獲4項提名,其中他更與《Infinite》男星麥克華堡(Mark Wahlberg)等爭爛片影帝!

至於爛片影后方面,除了艾美以及在《戴》飾演戴妃的Jeanna de Waal之外, 曾3度提名金草莓影后的性感女神美瑾霍絲(Megan Fox),今年亦再憑電影《Midnight in the Switchgrass》獲提名金草莓影后。而今年最差男配角提名亦「星光熠熠」,荷里活男星賓艾佛力(Ben Affleck)憑《最後絕鬥》(The Last Duel)與《Dangerous》的米路吉遜(Mel Gibson)以及《GUCCI名門望族》(House of Gucci)的謝勒力圖(Jared Leto)等爭獎。而值得一提就是今年金草莓新增為「爛片王」布斯韋利士(Bruce Willis)而設的「布斯韋利士2021年主演的電影最差表現獎」。他共有8部電影入圍!