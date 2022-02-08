王子涵同病相憐犯太歲　莊鍶敏睇住疫情「造人」

人妻莊鍶敏（前稱莊思敏，Jacquelin）與藝人好友王子涵（Ada）合力炮製虎蝦意粉應節，寓意虎年「蝦蝦」大笑及「麵麵」俱圓，她們互祝對方「早日嫁入豪門」及「年生貴子」。

Jacquelin自稱是「無飯煮婦」，平時甚少入廚：「因為我由細到大都唔鍾意掂到生嘅食材，我老公廚藝就OK，佢好鍾意煮消夜，但係我唔食消夜。」相反Ada不時會下廚招呼朋友，Jacquelin也試過其手勢，Ada說：「由細到大媽咪都好放心我入廚房，小學就識煮即食麵，去到英國讀書會自己煮簡單餸菜，後來開始鍾意咗焗蛋糕。」

提到農曆新年，雙親與老公分別在馬來西亞及台灣的Jacquelin笑言煲劇過節，Ada就趁新年好好陪伴家人。講到新年願望，自由身一段時間的Jacquelin希望今年可以找到合適的經理人及公司，問到會否想生個虎BB﹖她坦言：「老公唔喺香港好難夾時間，所以隨緣，睇個天、睇疫情幾時過。」Ada就想新一年多撈多騷，至於感情生活，她跟好姊妹口徑一致：「隨緣，都有啲新朋大，了解吓先。」另外，2人又大呻虎年犯太歲，運程麻麻，Jacquelin表示：「我屬猴，12生肖之中最差，我會攝太歲同求神，事事小心，唔做危險嘅嘢，將屋企環境整安全啲。」而Ada稱相士指她新一年變化多，她笑謂看看可否變到有多幾個工作。