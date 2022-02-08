10年入手3個豪宅　雞排妹公開投資心得反被寸

俗語有曰「一年之計在於春」，有身材亦有腦嘅台灣女神雞排妹（鄭家純）喺社交網上載「騎呢」賀年照，着咗正面有個巨「春」字嘅紅色露肩短裙，靚定唔靚就見仁見智，不過重點係有得猜謎，佢留言叫粉絲估佢係扮「財神」、「紅包」、「爆竹」定祭品嘅「素三牲」，雖然大部分人都唔知佢扮「乜春」，但就好多網民關心佢，短裙入面都咪紅色底，定係索性真空唔着打底。

暫時未有解答粉絲疑問嘅佢，就喺另一個社交網度分享佢嘅一年之計，點樣用10年時間，由月月清嘅「月亮族」變成坐擁3個富豪區單位嘅富婆。佢話當初多得經理人康姐幫手理財，令佢終於存到第一桶金，之後嘗試投資，獲利就後開始投資物業，不過因為當時嘅資金只夠投資兩個單位，所以去年就同親友合資咗1,700萬港幣，喺台北大安區掃咗3個豪宅，27歲就成功做咗業主。

佢仲話自己嘅投資心得係「先投資自己，未來可以買到更好的房子」，即係唔使咁心急買樓自住，好似佢25歲時，將本來可以買細單位嘅資本去日本留學兩次，仲有提議置業者勿先使未來錢。啲網友睇完佢嘅「致富文」後，就大讚：「長得漂亮就算了，還那麼聰明，上天太過分了」，不過都有網民柴台：「說真的，也要有漂亮的臉蛋跟身材才有辦法賺快錢吧」、「根本不切實際，如果有人真的相信，想必傾家蕩產」。