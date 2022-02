漫威首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)去年上映時票房大賣,而導演Destin Daniel Cretton將再與迪士尼合作為Disney+開拍劇集《American Born Chinese》,並由「尚氣阿姨」楊紫瓊和吳彥祖主演。

劇集改編自美籍華裔漫畫家楊謹倫的漫畫,故事講美國出生的華裔中學生捲入夢幻式神秘大戰的故事。據知創作靈感來自《西遊記》,劇中楊紫瓊再演中學生姨母,亦即是觀音。而吳彥祖則飾演孫悟空!

該劇預定本月在美國洛杉磯開鏡,上線日期等細節尚未公布。除了吳彥祖和楊紫瓊之外,劇集還有多位亞裔影星參演。其中包括黃經漢、楊雁雁以及關繼威等。