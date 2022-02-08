新片講特殊性癖好　徐賢自爆睇劇本時嚇親

韓國女團少女時代成員徐賢與男團U-Kiss出身的李濬榮合演的新片《解禁男女》將於本周五（11日）透過Netflix公開，兩人今日（8日）與導演朴賢真現身發布會，介紹作品及分享拍攝趣事。

《解》片講述公司職員智宥（徐賢飾）收錯包裹，意外發現公司代表智厚（李濬榮飾）的特殊性癖好，之後兩人簽下3個月合約，開始以「主人」和「服從男」的身份相處，片中有不少玩SM的場面，相當大膽。

問到收到劇本後有甚麼反應，徐賢說：「我受到很新鮮的衝擊，讓我好想挑戰，既有感同身受的部分，素材也非常特別。」問到對李濬榮的第一印象，她說：「第一次見面時其實有點擔心，因為作為歌手的我是前輩，他好像很害怕我，不敢跟我對視，令我擔心自己是不是很可怕，但相處久了就感受到他對演戲的熱誠和努力，他也幫了我不少。」

李濬榮則大讚徐賢善良又隨和，而他又指為了演繹角色而增肥近20磅：「導演說希望智厚是像金毛尋回犬一樣的男人，所以我看了很多金毛尋回犬的影片，是令人覺得舒服和笑得很可愛的狗，為了看起來像金毛尋回犬，我每日食6餐，還吃了很多零食。」