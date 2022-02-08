超型格黑袋　觸發感官享受

黑色袋除了給人一種型格的感覺，還適合各種日常穿搭。日本袋品牌Porter今次就推出了以深啞光黑為主色調的全新系列「Porter Senses」，此系列是為了讓人「能夠擺脫日常生活的壓力，度過輕鬆每一天」而設計。系列一共推出9款產品，包括背囊、手袋等。很多人熟悉品牌是因為袋款夠晒輕巧耐用，既適合帶一大堆文件上班，又適合搭配日常服裝輕便出街。今次這個新系列將觸感柔軟、舒適的材料「αGEL」用在手帶、背帶以及肩墊位置，可分散重物的壓力。部分袋款更增設快速拉鏈功能和幫助固定個人物品的吊帶。另外，每個袋上都附有特別調製的檀香味天然香氛包，能夠從各方面排解壓力。單是外觀及觸覺已令人感到舒適，再加上檀香味香包，更大幅度昇華了整個系列，讓人嗅覺也能感到放鬆，對應了今個系列的主題「Senses」。

同場加映：黑魂聯乘

此外，由藤原浩主理的日本潮牌fragment design，近日也再度與經典配飾品牌RAMIDUS合作推出「BLACK BEAUTY BY FRAGMENT DESIGN」聯乘系列。此系列與「Porter Senses」相似，同樣以黑色為主題，單品包括Tote bag、電腦保護袋、鎖匙袋等。外觀上也是以簡潔為主，除了部分袋會有超大的「BLACK BEAUTY」（BB）Logo，大部分都是黑色面，同樣非常百搭。「Porter Senses」已正式發售，而「BLACK BEAUTY BY FRAGMENT DESIGN」會在2月9日於官網上架，日系袋迷不妨留意官網消息。