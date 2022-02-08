情人節朱古力　甜蜜濃情

甜美的朱古力一向是戀人們經常用來表達心意的美食，來到情人節，當然是送禮的主角之一。今年坊間推出不同款式和口味的新品，除了有歐洲風味，也有本地品牌的限定之選，美味吸睛之餘，又讓各位向另一半傳情達意，對方自然令感情更Sweet。

歐洲之選

法式新味

浪漫的法國人在情人節，有慶祝活動之餘，甜點亦不可少。法國品牌agnès b. DÉLICES在今個情人節除推出鑽石切割造型In My Heart心形蛋糕和花朵造型的La Rose迷你蛋糕外，還有法式Bonbons朱古力禮盒和心型夾心朱古力禮盒，5款全新口味包括士多啤梨紅寶石朱古力、蜜糖玫瑰黑朱古力、蜜糖紅莓黑朱古力、紅莓黑朱古力及檸檬黑朱古力，滋味富口感。

甜心玫瑰

送花和送朱古力似乎是男士必備的情人節送禮孖寶，比利時品牌GODIVA的2022情人節限量朱古力系列有多款新口味，包括粉紅胡椒味黑朱古力、葡萄柚牛奶朱古力、焦糖海鹽黑朱古力和荔枝味覆盆莓黑朱古力。禮盒方面，較特別是雙層設計紅色綢緞心形禮盒，頂層是11朵紅玫瑰，下層是15粒朱古力，代表一心一意。

心意相通

這個佳節，到處都是心心造型禮物或美食，Fortnum & Mason於情人節推出迷你松露朱古力心心形禮盒、甜入心朱古力禮盒外，最引人注目的就是包含2種口味的心意相通朱古力禮盒，一邊心是哥倫比亞黑朱古力外層包裹牛奶朱古力醬和蜂巢脆脆，另一邊心是哥倫比亞牛奶朱古力配熱情果朱古力醬和果仁脆糖，和對方分享分外有意義。

開花結果

除了心心相印，情侶們的願望當然是希望有個好結果，意大利品牌Venchi設計的主題禮盒，無論是心形鐵盒、迷你書造型鐵盒或是各款情人節禮盒，均以深紅和粉紅色配盛開的花卉圖案設計，色彩繽紛，配上美味的朱古力，象徵愛情開花結果，相當好意頭。

本地品牌

香口果仁

除了歐洲朱古力外，本地品牌亦有推出新品，好似糕餅大師的創意，經常會為成品帶來驚喜，本地品牌皇玥的葉永華師傅及黎永冠師傅，今年首次推出情濃朱古力禮盒，內有6款選用瑞士朱古力和各款果仁打造的新品，包括杏仁和堅果黑朱古力，開心果杏仁軟糖、榛子、可可粒果仁等口味，配上岩鹽朱古力蛋卷，口感豐富。禮盒可配搭品牌小兔，送禮添氣氛。

炸彈朱古力

歷史悠久的本地朱古力品牌龍島今個情人節推出多款情人節限定款式，好似「怦然心動朱古力炸彈禮盒」（2件裝）、「甜蜜情意朱古力禮盒」（5件裝）、幸福朱古力禮盒（2件裝）等。驚喜必選「怦然心動朱古力炸彈禮盒」，炸彈外形夠晒可愛，更可放入杯內加入熱奶，溶化後變身成一杯可口朱古力熱飲，有焦糖杏仁朱古力及士多啤梨朱古力，好玩又甜蜜。

朱古力情信

Schoggi Meier今年推出的情人節朱古力，除有可愛的熊抱戀人朱古力花束，另一款秘蜜花園朱古力禮盒，內有士多啤梨餡玫瑰花瓣黑朱古力 、藍莓餡薰衣草黑朱古力和榛子餡桂花牛奶朱古力3款口味外，還特別為客人預備了朱古力情書，客人可將內心說話印在朱古力片上，傳情達意。