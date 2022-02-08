東冲有料到：Amazing Thailand過新年

泰國中部地區的北欖坡府被喻為該國農曆新年氣氛最濃厚的地方，到訪當晚便看到大型的表演活動。（胡慧冲提供）

農曆新年的假期轉眼便過去，因疫情關係香港的過節情況大家有目共睹，即使在泰國曼谷的過年氣氛也跌了Watt。

根據慣例，曼谷的農曆新年熾熱氣氛會由大年初一延續至初三，但可能受疫情影響，今年各大商場的節慶活動於大年初一便告一段落，部分商場更於年初二便將相關的布置拆走。即使曼谷唐人街依然熱鬧，但整體感覺還是比以往遜色。

但意想不到的是，泰國農曆新年氣氛最濃厚的地方，卻是位於中部地區的北欖坡府（Nakhon Sawan）。

話說當年有不少華人離鄉別井前往東南亞國家，北欖坡府便是他們的一大熱門落腳地。他們將中國的傳統習俗帶到當地，並世代相傳下去，例如過年的舞龍舞獅節日慶典，並且慶祝活動的日期更長達12日！適逢活動今年踏入第105屆，即使在疫情的陰霾下，依然辦得有色有聲。

雖然我在泰國生活了廿年，但卻未曾有機會前往採訪，自己一直想去親身見識一番，今次難得有朋友願意充當司機，加上攝影人員亦有空檔，於是在泰國政府旅遊局香港辦事處的協助下，三人行到當地進行了三日兩夜的行程。

到埗的首天晚上便參加了當地的大型表演活動，包括有舞龍、醒獅貔貅及潮汕英歌等演出，而演出人員身上均穿了醒神的螢光衣服，將傳統與新派兩者結合起來，更有觀音娘娘選舉中的獲選佳麗在舞台上與全泰國最長的金龍一起演出為大家祈福，整個活動內容令人目不暇給。

第二天早上則有花車及舞龍醒獅巡遊，而每家每戶則會在街上擺放神壇來迎接來自四方八面的神仙，場面熱鬧。加上還有一個接一個猶如嘉年華會的活動，感覺十分好玩。

從未想過泰國會有這樣精彩的賀年表演，更意想不到的是即使年初四依然有節日氣氛，令人十分感動。以往我只愛聖誕節、不喜歡農曆新年，但到訪了北欖坡府並參加了相關活動後，也讓我愛上過年。

希望明年疫情好轉後，他們會有更大型、更好玩的賀年活動。

胡慧冲