李佳芯撼低鍾嘉欣封「民選視后」　《大叔的愛》成大贏家

早前舉行嘅台慶頒獎禮獎項引起網民熱議，近日有社交專頁舉辦「民選電視大獎」，選舉已舉辦至第6屆，今年更有高達6.8萬人參與投票，並由ViuTV人氣劇集《大叔的愛》成為大贏家，一口氣攞足8個獎項，包括民選最佳劇集、劇本、攝影、男主角、男配角、女配角、戲劇拍檔以及電視歌曲，當中Anson Lo不但憑「阿牧」一角封「民選視帝」，更同時獲得「飛躍進步男藝員」、「最佳戲劇拍檔」及「最佳電視歌曲」共3.5個獎，加上佢主持嘅《神的女主角》亦獲得「最佳綜藝節目」獎項，令其個人總得票超過9萬8千票，佔總票數嘅11.42%，風頭一時無兩。

另外，「飛躍進步女藝員」由練美娟以2萬5千高票奪得，同時成為今屆票后，至於民選最佳主持，就由ViuTV節目《膠戰》嘅「6膠」包括呂爵安（Edan）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）、黃正宜（阿正）、魏浚笙（Jeffrey）及肥腸奪得。而喺幾乎ViuTV包攬所有獎項嘅局面下，視后李佳芯（Ali）成功脫穎而出，憑《智能愛人》「阿寶」一角揮低「大熱」鍾嘉欣，以逾1萬5千票成為「民選視后」。