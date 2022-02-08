Meta-Ready電競手提電腦　元宇宙進發

硬件為第12代Core i7處理器及GeForce RTX 3070顯示晶片以上的電腦，廠方稱之為Meta-Ready機款。（方偉堅攝）

元宇宙（Metaverse）近年大熱，連帶相關硬件都水漲船高，當中電競筆電是不可或缺的一環，除了助各位極速投入虛擬世界，用來「挖礦」或打機都充滿無限可能性。台灣品牌MSI為此發布多款Meta-Ready手提電腦，可搭配Intel第12代Core H處理器及GeForce RTX 3080 Ti顯示晶片，將電競筆電推向更高境界。

Stealth系列旗艦登場

Stealth系列向來以纖薄高效為賣點，17.3吋頂級型號GS77最薄處只有20.1mm，還特別將軸承改置於中間，加上磨砂金屬機身令耐用度較上代提升兩倍。硬件最高可搭配Core i9-12900H處理器，配合獨家研發的相變式液態金屬散熱技術，當處理器升溫時散熱片會變成液態以提升熱傳導效率，令超頻打機時更穩定。此外，其觸控板面積增加50%、按鍵加大8%，配以100W PD快速充電及6喇叭Dynaudio音響系統，聲畫效能全面革新，難怪能榮獲2022年CES創新獎。

Raider GE系列全景炫光燈

另一旗艦系列Raider GE，機前特設全景炫光燈效，配合SteelSeries RGB鍵盤營造電競氛圍，最高可用上Core i9處理器及GeForce RTX 3080 Ti顯示晶片，利用OverBoost技術可提供高達220W CPU+GPU總功率，廠方稱其性能較同級對手高13%以上。至於Crosshair 15 Rainbow Six: Extraction限定版將黃綠藍3色融入機身設計，配備240Hz刷新率的高質面板及GeForce RTX 3070 Ti顯示晶片，以提升FPS射擊遊戲的流暢度。值得一提是全系列電競機款均植入最新AI人工智慧技術，透過MSI Center的「智慧自動」（Smart Auto）功能自動調校情景模式，提供最佳電競體驗。

同場加映：Legion系列快速充電

另一大廠Lenovo推出的全新15吋Legion 5及16吋Legion 5 Pro，提供Intel第12代Core及AMD Rysen 6000系列流動處理器供選擇，前者會於型號加入「i」字以資識別，最高均可配搭GeForce RTX 3070 Ti顯示晶片，並支援Super Rapid Charge快充技術，由0%充電至80%僅需30分鐘左右，讓玩家可長時間作戰。

同場加映：Zephyrus系列一門多傑

ASUS今年初發布了多款電競筆電，當中ROG Zephyrus M16升級使用最高Core i9-12900H處理器及GeForce RTX 3080 Ti顯示晶片，配以16吋165Hz屏幕，機身厚度僅19.9mm，重約1.9kg。至於Zephyrus G14系列配備14吋Nebula Display，提供120Hz刷新率及500nit亮度，最高可搭載Ryzen 9 6900HS處理器及Radeon RX 6800S顯示晶片。