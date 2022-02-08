本日日本：嬌艷動人！迎春必食花花手信

在春回大地的日子，繁花盛開，此時此刻若到日本旅遊的話，賞花是指定動作。今年未能親身欣賞也不必太可惜，因創意澎湃的日本人將漂亮的花兒變成各款美味的手信，造型討喜，迎合「相機先食」的潮流！其中近年冒起得最快的甜品品牌Tokyo Tulip Rose，便憑着鬱金香結合玫瑰造型的朱古力甜品Tulip Rose 成功上位，最近該款甜品更推出超精美罐裝，令熱潮進一步升溫呢。

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月銷50萬 人氣名物

於2019年在東京西武池袋開設1號店的Tokyo Tulip Rose，其招牌作Tulip Rose創下了開業一個月銷量逾50萬件的驚人紀錄，成了媒體及網絡話題！能成功突圍，絕對有賴Tulip Rose的精美賣相，以蘭朵夏餅乾（又稱貓舌餅）製成了鬱金香的花瓣形狀，內裏則以忌廉朱古力炮製玫瑰模樣，加上搶眼的用色，內外都散發美感。分別有酸甜的漿果味、令人印象深刻的焦糖堅果味及入口清新的熱情果杧果味共3款口味，入口即溶，內裏還有一層派餅，層次豐富。最近這款名物更新出了以繽紛花園為主題的8件罐裝，罐上畫有顏色悅目的鬱金香及玫瑰圖畫，無論視覺和味覺都相當享受。

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京都限定 花束菓子

京都的甜點老店眾多，當中的甘黨茶屋梅園對遊客來說並不陌生，創業於昭和2年（1927年），於京都就有6間姊妹店，每間都有各自的招牌甜品，包括抹茶鬆餅、特製餡蜜、醬油丸子等，古色古香的環境加上特色的甜品，是逛累時稍作休息的好地方。當中有一款非常適合送禮的甜點，就是以花束作造型、名為「餡的花束」的和菓子，一盒有3款口味，包括加上合桃及杏脯的抹茶味、Earl Grey紅茶味及焦糖杏仁味，賣相十分優雅，除網店外僅於三条寺町店及JR京都伊勢丹店發售。三条寺町店更有包括餡的花束、蕨餅、醬油丸子等6款甜點的「花點心」組合，可以一次過品嘗各種滋味。

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甜品春卷 食花落肚

春卷大家應該都品嘗過，但跟花結合起來並變成甜品則應該係絕無僅有！於大阪經營IT公司的西村剛因一次在法國餐廳嘗過法式春卷而念念不忘，上月決定於大阪市堂島開設只限外賣的春卷專門店春進堂。店的外觀好像傳統和食店，內裏卻陳設簡約，只有一個櫃台，有如高級品牌店舖，店內沒有實物展示，只用平板電腦下單。如此有信心，全因售賣的花春卷口味獨特兼如藝術品般漂亮，先以朱古力塗層包裹慕斯狀食材，再採用可食用花朵及春卷皮覆蓋外層，外觀隱約透出花朵的色彩，十分吸引。分別有肥肝杧果、芝士熱情果、牛油果覆盆子及可可共4款口味，而帶酸的食用花跟慕絲融合起來，味道出奇地夾呢。

電話：+81 6 6147 6699

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傳統老店 櫻葉製餡

日本眾多傳統甜品當中，大家有吃過金鍔嗎？這款以麵粉製作的豆沙餡點心，外形像刀的護手（日語漢字稱為鍔），一般採用長方型設計。而創業於文政元年（1818年）、總部設在東京日本橋的老字號「榮太樓總本鋪」，則以圓形的金鍔馳名，春季期間該店一口氣推出三款以櫻為主題的出品，為大家帶來不一樣的花樣滋味。主打的櫻金鍔賣點除了外層添了一朵真櫻花，豆沙餡亦拌入了香氣十足的櫻花葉，甜度比原味少一些，更帶有櫻花的鹹香味道。此外亦推出了櫻花口味的銅鑼燒及櫻花牛奶饅頭，兩者同樣於豆沙餡內加入了適量的櫻花葉，散發淡淡的香氣，無論大人和小朋友都啱食。