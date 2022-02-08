Q：我太太埋怨性生活沒感覺，婚前我們有半年的性行為，婚後一年多，她說我摸她都沒太多快感，交歡感覺更是不強。我想了很久，最大分別是她之前有吃避孕藥，我們可以隔天交歡，現在她不想吃，只在安全日子才進行和體外發射。我一直都是那種主動去做前戲，沒有馬虎的，請問如何變回之前那樣呢？

阿駒

A：性愛「無感」是伴侶的常遇煩惱，牽涉心理、生理和技巧等三方面因素。生理因素方面，女性處於生理周期的不同階段，性感覺和性反應會有所差異。在經期前夕和排卵期之際，女性的性慾特別旺盛，如有足夠的調情，觸摸方法合宜，較易享受高潮。可是，由於你們採取安全期避孕法，特意避開排卵日子進行性愛，因而錯過了性慾旺盛和性反應強烈的時段，難以得到高潮。女性於其他日子 (尤其經期後的安全日子)，陰部分泌少，性慾由強轉弱。

心理因素方面，雙方需抱輕鬆愉悅心情做愛，一方或雙方抱怨着情慾感受不佳，或時常因擔心懷孕，而要遷就親熱日子，想要時偏不能要等等，皆會構成心理壓力，無助投入性愛。太太於早前服用避孕藥期間，因解除了懷孕憂慮，雙方可以沒束縛地、即興隨心地、性需要和性官能反應強烈的時候互相索求，便會易於獲得性滿足。

技巧因素方面，不欲性生活墮入例行公事的陷阱，草草交貨或不過不失便算，你們需要重新考慮避孕方式，以及重編性愛日程。若繼續採取安全期避孕法，可選擇在月經來臨前夕增加行房次數，其他日子如性分泌不足，可在愛撫時使用水溶性潤滑劑，濕潤感覺較易帶來性快感。性愛期間善於交流，愛撫時候溫柔詢問女方「撫摸這位置對嗎？」亦可令女方倍感窩心，情慾加倍亢奮，一次突圍破冰，往後二人對性愛的信心大增，重啟熱情，不再抱怨，便能享受魚水之歡！

李偉儀