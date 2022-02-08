同歐信希有緣分！杜自持孖張學友去印尼遇開槍事件

歌手歐信希在電台節目中訪問音樂人杜自持（Andrew），談到兩人結緣於歐信希初出道時，歐信希說：「初出道錄過2首歌，收錄喺雜錦碟度，都係出自Andrew嘅編曲，我哋嘅緣分延續到依家仲有交流。」

Andrew曾跟多位天王、天后級歌手合作，其中他表示最難忘是跟張學友合作音樂劇《雪狼湖》：「去世界各地巡演，啲有地方好落後好凍，演奏時都有暖爐暖住，但學友着嗰啲戲服好單薄，好佩服佢嘅專業，呢啲錢真係唔易賺。」

他還爆出當年和學友到印尼較落後城市演出時，在酒店遇上開槍事件：「喺空軍基地演出，就係唔想被騷擾，點知演出完後，我同2位樂手去酒店酒吧飲啤酒，突然聽到好似放煙花嘅響聲，跟住就有人大叫『伏低』，我哋驚到照做，後嚟聽番人話，原來有位退休差人不滿女友在酒店表演跳舞而開槍，好在好快受控，冇人受傷，但當時學友就喺住喺樓上，真的抹一額汗。」

與顧嘉煇難忘事

歐信希談及身為音樂大師顧嘉煇愛徒的Andrew，與師傅之間的難忘事？Andrew指師傅好脾氣亦很風趣，最記得有點師傅因在加拿大，而將張國榮及陳潔靈合唱歌《誰令你心痴》交由在港的他負責編曲與錄音，因為正值樂壇最豐盛，工作應接不暇，結果要當時擔任華星監製的黎小田及其現場樂隊，足足等了他4小時，當他到場時，黎小田已先離開，不過他仍和樂隊順利完成錄音工作，只是其後鬧出是非，激到師母要問話，Andrew說：「我另有工作未完成，都唔會丟掉唔理，我覺得純屬一場誤會，所以冇特別解釋，煇哥都未責備我一句，令我更佩服佢嘅處事與待人作風。」