《第94屆奧斯卡金像獎》提名名單公布,古天樂首次投資兼任執行監製的美國動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs the Machines),最終不負眾望以大熱姿態入圍角逐最佳動畫提名,為香港電影人爭光!

《一》雖然之前失落《金球獎》提名,但今次就順利入圍奧斯卡,與多部迪士尼動畫《奇幻魔法屋》(Encanto)、《盛夏友晴天》(Luca)及《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)等爭奪最佳動畫獎。