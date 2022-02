《第94屆奧斯卡金像獎》公布提名名單,入圍最佳男主角的有《成為里卡多之路》(Being the Ricardos)的哈維亞巴頓(Javier Bardem)、《犬山記》(The Power of the Dog)的班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、《夢想期限tick, tick...BOOM!》(tick, tick...BOOM!)的安德魯加菲(Andrew Garfield)、《王者世家》(King Richard)的韋史密夫(Will Smith)、以及《馬克白》(The Tragedy of Macbeth)的丹素華盛頓(Denzel Washington)。

韋史密夫之前已在《金球獎》奪得影帝,未知是否能再下一城?