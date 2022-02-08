奧斯卡提名　《犬山記》12提名領先《沙丘瀚戰》隨後

《第94屆奧斯卡金像獎》公布提名，《犬山記》（The Power of the Dog）獲12提名領先，包括最佳電影、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）入圍最佳男主角、姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）入圍最佳女配角、Jesse Plemmons與Kodi Smit-McPhee同時入圍最佳男配角、以及珍甘比茵（Jane Campion）入圍最佳導演等。

而由Denis Villeneuve執導的科幻大片《沙丘瀚戰》（Dune）則獲10個提名緊隨其後，包括最佳電影以及一系列技術獎。

《第94屆奧斯卡金像獎部份提名名單》

【最佳電影】

《貝爾法斯特》

《心之旋律》

《千萬別抬頭》

《Drive My Car》

《沙丘瀚戰》

《王者世家》

《甘草薄餅》

《毒心術》

《犬山記》

《西城故事》

【最佳男主角】

哈維亞巴頓《成為里卡多之路》

班尼狄甘巴貝治《犬山記》

安德魯加菲《夢想期限tick, tick...BOOM!》

韋史密夫《王者世家》

丹素華盛頓《馬克白》

【最佳女主角】

謝茜嘉積絲婷《Eyes of Tammy Faye》

Olivia Colman《失去的女兒》

彭妮露告絲《Parallel Mothers》

妮歌潔曼《成為里卡多之路》

姬絲汀史釗活《史賓沙》

【最佳男配角】

Cirián Hines《貝爾法斯特》

Troy Kotsur《心之旋律》

Jesse Plemmons《犬山記》

JK Simmons《成為里卡多之路》

Kodi Smit-McPhee《犬山記》

【最佳女配角】

Jessie Buckley《失去的女兒》

Ariana DeBose《西城故事》

茱迪丹茲《貝爾法斯特》

姬絲汀鄧絲《犬山記》

Aunjanue Ellis《王者世家》

【最佳導演】

堅尼夫班納《貝爾法斯特》

濱口龍介《Drive My Car》

保羅湯馬士安德遜《甘草薄餅》

珍甘比茵《犬山記》

史提芬史匹堡《西城故事》

【最佳動畫】

《奇幻魔法屋》

《Flee》

《盛夏友晴天》

《一家人大戰機械人》

《魔龍王國》