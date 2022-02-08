貴瀨由香　巨胸紅唇誘惑

荷里活性感女星安祖蓮娜祖莉身上有兩大標誌，一個係豐滿嘅上圍，另一個就係嘅厚嘴唇。而喺日本寫真界亦有一位性感尤物，同樣有齊晒性感標誌，而且仲多一個特點，喺寫真中表現出強烈嘅色情感覺，佢就係貴瀨由香喇！

三刀流女優

好多女優睇落幾靚女，但係由頭到腳都冇咩突出之處，往往令人過目即忘，又有啲女優個樣唔算靚，不過因為身上有唔少特點而令人留下深刻印象，貴瀨由香就係屬於呢種喇！

今年30歲嘅由香雖然已經三字頭，但係睇番佢初踏入藝能界個樣，就會發現阿妹好似冇老過一樣，保養得相當好，而且身上嘅三個標誌亦冇變過，其一係兩片朱唇厚度十足，飽滿嘅質感令男人無法抵擋，其二係豐滿嘅上圍，胸前對G奶脹卜卜夠吸睛，其三就係條腰夠幼同時擁有上翹嘅圓潤美尻，亦因為擁有呢三大特點，所以就被寫真界稱為「三刀流女優」，即係出類拔萃嘅意思。

動作挑逗

由香喺13年前就已經出道，不過當時只有17歲嘅佢並唔係拍水着寫真，而係以歌手身份登場。唔知係當時佢嘅歌藝唔夠好定欠缺星運，始終未能成功闖出名堂，仲因為心灰意冷而一度引退添！直至2015年決定復出，並成為大型女子團體SIR嘅成員，翌年仲開始拓展多一個工作，冇錯！就係拍寫真喇。

雖然由香都算係樂壇偶像，但係佢拍寫真嘅風格卻相當大膽，除咗露出度高，亦會做出好多極具挑逗性嘅動作，故被喻為「從一開始就很色情」。近期佢繼續積極發展寫真事業，除咗推出寫真DVD，亦密密舉行攝影會搵真銀，而香妹亦已經為未來訂好目標，就係希望可以拍劇同拍電影，以及推出出道十多年來第一本實體寫真集，祝阿妹嘅願望全部都可以實現喇！

貴瀨由香對自己嘅身材相當有信心，所以喺社交網中除咗會發表自己嘅工作情報，亦會經常上載性感寫真照畀大家欣賞，必定大飽眼福。

Profile

年齡：30歲

身高：5呎3吋

三圍：36G-24-36