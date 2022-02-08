《愛．回家》分手惹網民公憤　金城安補飛：可能會復合

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》一向是長年收視之冠，日前播映的1,500集中，周嘉洛飾演的「金城安」與林凱恩飾演的Bonnie喊爆鬧分手，Bonnie突如其來的提出，令金城安崩潰，要攬住「媽咪」滕麗名爆喊，不少網民都表示睇到喊，但亦因為二人的「閃分」，搞到《愛》劇的鐵粉話要「棄劇」罷睇。

其實，周嘉洛憑着金城安一角成功入屋，離開《愛》劇劇組拍劇的他劇接劇，一帆風順，有排都返不到《愛》劇，才引發這場分手戲，據知林凱恩亦被迫要減戲份，網叫看完前晚一集即出Po說：「如果冇咗安仔，Bonnie仲需要留喺《愛．回家》嗎？」

林凱恩事後曾欲挽救危機，於社交網晒出與嘉洛的合照，留言：「好好珍惜個總能在你身邊陪着你的人，那都不是必然的。」但卻再次觸動網民神經，紛紛留言：「不會再看了，真的接受不到！」、「睇完啦！我正式棄劇。」、「刻意寫死金城安，等佢專心拍劇，走吓一個走吓又一個，仲愛乜鬼回家呀！叫愛離家啦！」

「出口術」氹番網民

而嘉洛受訪時就「出口術」氹番網民，他說：「我自己都有睇，係好傷心，不過又唔好棄劇，每個結束都係新嘅開始，或者Bonnie同安仔現階段唔啱啫！佢哋成長過後又有另一個新景象㗎啦！呢個都係我自己幻想，所以大家唔好傷心，千祈唔好棄劇，仲有好多嘢好好睇，可能之後可能會復合㗎嘛，大家要繼續睇落去先知㗎！」