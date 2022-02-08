批欣宜好快嫁！七仙羽當張敬軒係下一世老公

近日熱爆的堪輿學家七仙羽早前在佛堂樓下派食物，十幾年前開始派食物給深水埗和長沙灣街坊，今次她特別應新正頭派柚子，見她一箱箱柚子由佛堂搬落樓下，街坊表現踴躍，排隊人龍十幾人。七師傅透露每次都會派2000份食物，不過因為疫情嚴重，為免添麻煩，故是次只派百份，每星期平均會派約10萬元物資，除了派食物，又會給藝人派利是，如七福星的藝人就個個都收過。她說：「我會話畀佢食飯，節日又會派，等佢哋有少少錢喺身，1千至1萬元都有，見佢哋工作唔多，好可憐！」

經常給人指點迷津的七師傅，可會預測到自己會爆紅？她表示從不注重名利，希望自己多人識之後，會有更多人跟她唸經和食齋，化解怨氣，她自認脾氣好，甚少發嬲，就算被網民攻擊也不動氣，她說：「有啲網民會鬧我神棍同黐線，我都唔會嬲，希望化解佢哋，對我係咁，佢哋對所有人都係咁，唔好有惡毒心態，好多人有情緒問題，我希望拍多啲歡笑節目，令人開心啲，感化人轉為正能量。」七師傅並傳授虎年催旺秘訣，就是多穿鮮色衫及多笑容。

虎年最旺藝人

她預測虎年最旺藝人，她說：「組合一定係MIRROR，藝人我會偏心下一世老公張敬軒，覺得同佢好有緣分，佢係好善良嘅人，好努力嘅藝人，值得尊重。」提到鄭欣宜也是軒仔下一世老婆，七師傅爆Seed說：「欣宜會好快嫁，有我幫佢加持，同我合作嘅藝人都幾旺，會攞獎及受人關注，我會祝福佢。（欣宜今年嫁？）不出3年一定嫁得出，2025年係結婚最佳年份，唔嫁就冇，錯過就好麻煩，佢個對像會係ABC。」