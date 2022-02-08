失驚無神卡住咗　搞邊科？

美國四仔中以「無啦啦卡位咗」嘅題材最過癮又刺激，事關講述脫星會畀物件卡住而動彈不得，繼而鹹濕男主角就會乘機從後偷襲，搞到高潮迭起，場面勁搞笑又香艷！

蠱惑洗衣機

洗衣機同曳曳居然能扯上關係？唔信就睇吓呢套由Reality Kings炮製嘅《Look At Her Now #9》，由Alex Coal、Christie Stevens、Alice Pink及Ellie Eilish等火辣脫星演出，劇情真係超級無厘頭，講四位同居索女買咗部新洗衣機，點知巨乳Christie Stevens第一次使用就出事，無啦啦畀部洗衣機卡住咗，呢個時候Alex Coal嘅男友嚟到，見到扭擰中嘅美股，誤以為係女友，第一時間唔係救佢出嚟，而係即場玩推車仔，被Alex Coal撞破後，竟然玩起三人行！激情四射兼創意十足嘅洗衣機曳曳，令人一睇難忘。

就地正法

大家有冇試過捐落床下底執嘢？呢個動作竟然激發起四仔片廠嘅想像力，拍出眾多同捐床底嘅作品，其中就有呢套由Jane Doe Pictures推出嘅《Go Stuck Yourself》。由Brooklyn Gray、Lacy Lennon、Angel Youngs等脫星演出，全片分為5個單元故事，都係同捐床底有關，當中最有趣嘅一幕，就係講Brooklyn Gray啱啱沖完涼，唔小心將條底褲踢咗入床底，於是捐落床下底執，點知被卡住咗，呢個時候有人行入房，見到翹高冇着底褲嘅美股扭嚟扭去，即時色心大起，結果將佢就地正法，劇情香艷得嚟又夠晒離奇。

大頭蝦累事

覺得被卡床底劇情唔夠離奇，咁卡住喺窗口又點睇？Bang Bros製作嘅《World of BangBros: Petites #4》，就由Gianna Dior、Aidra Fox、Ana Rose及Caroline Ray等脫星演出咁無厘頭嘅一幕。故事講大頭蝦嘅佢哋，經常出門後至發覺冇帶門匙，於是爬窗入屋，卻意外地被窗花卡實咗，好彩佢哋有帶手機，第一時間搵男友幫手，點知鹹濕男友見到女友嘅短裙美股，居然就咁直奔正題。不過佢唔知道隔住個窗口嘅另一邊，女友嘅母親正想幫愛女脫困，好彩有窗簾遮住，否則佢嘅好事一定會畀對方發現！無厘頭嘅劇情卻同時有偷情味道，感覺相當有新鮮感。

碟評

今次介紹嘅3套「無啦啦卡住咗」為題材嘅四仔，每套都相當搞笑兼無厘頭，當中最令人有驚喜嘅，相信非《Look At Her Now #9》莫屬，試諗吓，一部魚眼洗衣機點可能會無啦啦將人卡住，而男主角又點可能會認錯對係自己嘅女友呢？至於《Go Stuck Yourself》同《World of BangBros: Petites #4》，則算係比較「正常」嘅劇情，而呢類作品嘅最大賣點，唔單止係點樣同卡住咗嘅脫星曳曳，而係演得呢類作品嘅脫星，每位都擁有迷人嘅美股呀！