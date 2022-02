失驚無神卡住咗　搞邊科？

美國四仔中以「無啦啦卡位咗」嘅題材最過癮又刺激,事關講述脫星會畀物件卡住而動彈不得,繼而鹹濕男主角就會乘機從後偷襲,搞到高潮迭起,場面勁搞笑又香艷!

蠱惑洗衣機

洗衣機同曳曳居然能扯上關係?唔信就睇吓呢套由Reality Kings炮製嘅《Look At Her Now #9》,由Alex Coal、Christie Stevens、Alice Pink及Ellie Eilish等火辣脫星演出,劇情真係超級無厘頭,講四位同居索女買咗部新洗衣機,點知巨乳Christie Stevens第一次使用就出事,無啦啦畀部洗衣機卡住咗,呢個時候Alex Coal嘅男友嚟到,見到扭擰中嘅美股,誤以為係女友,第一時間唔係救佢出嚟,而係即場玩推車仔,被Alex Coal撞破後,竟然玩起三人行!激情四射兼創意十足嘅洗衣機曳曳,令人一睇難忘。

就地正法

大家有冇試過捐落床下底執嘢?呢個動作竟然激發起四仔片廠嘅想像力,拍出眾多同捐床底嘅作品,其中就有呢套由Jane Doe Pictures推出嘅《Go Stuck Yourself》。由Brooklyn Gray、Lacy Lennon、Angel Youngs等脫星演出,全片分為5個單元故事,都係同捐床底有關,當中最有趣嘅一幕,就係講Brooklyn Gray啱啱沖完涼,唔小心將條底褲踢咗入床底,於是捐落床下底執,點知被卡住咗,呢個時候有人行入房,見到翹高冇着底褲嘅美股扭嚟扭去,即時色心大起,結果將佢就地正法,劇情香艷得嚟又夠晒離奇。

大頭蝦累事

覺得被卡床底劇情唔夠離奇,咁卡住喺窗口又點睇?Bang Bros製作嘅《World of BangBros: Petites #4》,就由Gianna Dior、Aidra Fox、Ana Rose及Caroline Ray等脫星演出咁無厘頭嘅一幕。故事講大頭蝦嘅佢哋,經常出門後至發覺冇帶門匙,於是爬窗入屋,卻意外地被窗花卡實咗,好彩佢哋有帶手機,第一時間搵男友幫手,點知鹹濕男友見到女友嘅短裙美股,居然就咁直奔正題。不過佢唔知道隔住個窗口嘅另一邊,女友嘅母親正想幫愛女脫困,好彩有窗簾遮住,否則佢嘅好事一定會畀對方發現!無厘頭嘅劇情卻同時有偷情味道,感覺相當有新鮮感。

碟評

今次介紹嘅3套「無啦啦卡住咗」為題材嘅四仔,每套都相當搞笑兼無厘頭,當中最令人有驚喜嘅,相信非《Look At Her Now #9》莫屬,試諗吓,一部魚眼洗衣機點可能會無啦啦將人卡住,而男主角又點可能會認錯對係自己嘅女友呢?至於《Go Stuck Yourself》同《World of BangBros: Petites #4》,則算係比較「正常」嘅劇情,而呢類作品嘅最大賣點,唔單止係點樣同卡住咗嘅脫星曳曳,而係演得呢類作品嘅脫星,每位都擁有迷人嘅美股呀!