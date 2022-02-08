Rap出新天地！鼓手Anton以口代替手繼續追夢

樂隊ONE PROMISE的鼓手Anton因手指出現骨枯症而停工逾年，惜傷未愈幸志不滅，決定由鼓手變Rapper，早前在《Chill Club》獻唱《平凡人的自傳》時大騷哥利，Rap出自身經歷：「以前日練夜練淨係為咗自我挑戰，估唔到我崗位因為骨枯會變，當然我會接受事物當做訓練，就算有難度我都換過新面貎同大家見面，唔想回頭望發現自己咩勇氣都冇，只可以搖頭嘆息投訴睇住自己慢慢平凡變老，唔再將人哋眼光同評論變做自己煩惱，依家就由ONE PROMISE鼓佬，變做處男嘅Rap佬」，不少網民激讚：「處男Rap佬加入，OP世一」、「Anton Rap得太好喇！！ 口音好聽+流暢」，成就解鎖。

ONE PROMISE日前接受專訪，手指尾仍然屈曲的Anton說：「我隻手冇乜好轉，伸展會痛、唔舒服，完全打唔到鼓，都唔開心咗一段幾長時間，因為咁要喺Band轉崗位，之前想離隊係因為做唔到自己想做嘅嘢，打鼓用咗20年時間去練。（隊友點鼓勵你？）唔畀我離隊囉，音樂上好多嘢幫我做埋。」堂堂男子漢的他直認為此經常落淚，連最Cool的隊友Sora也戥他不值：「我都可以話為佢喊過，人到去崩潰嘅時候，佢用咗半生嘅努力、好多時間，點解要咁樣呢？去根治或冇得醫都叫有清晰答案，但依家冇囉。」

傷患難醫治

Anton亦謂有醫生指傷患正康復中，但亦有醫生稱難醫治，而他個人覺得手指一直沒好轉，所以決定變身Rapper，以口代替手，重新出發再續夢。Sora激讚說：「佢把口好勁㗎，因為我聽過。」文廸說：「佢條脷好快。（試過？）我感覺啫。」Anton則謙說：「依家要匿埋繼續努力、努力再努力，想有個OK嘅成績Show畀人睇，由零開始。」

場地提供：PHENOMENON WINE‧DINE