【是日通勝】（一點居士）

農曆正月初九

壬寅年 壬寅月 癸巳日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：會友、平塗、飾牆

忌：出行、詞訟、鑽孔

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：14、35、37、44

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：近朱者赤，親近樂觀積極的人，好運自然來。

金牛座：社交應酬多，宜控制花費，以免入不敷支。

雙子座：身心狀態欠佳，做事沒精打采，宜好好休息。

巨蟹座：防人之心不可無，但過度防範有可能得罪人。

獅子座：工作上獲得滿足感，是時候訂立更高的目標。

處女座：失敗乃成功之母，勿因一時挫折而畏首畏尾。

天秤座：過度獻殷勤會有反效果，培養感情需要耐性。

天蠍座：跟熟人閒聊有着數，可收獲有利財運的資訊。

人馬座：懂得化壓力為動力，多用桃紅色，有助開運。

山羊座：做事粗枝大葉，人事上出現不可忽略的障礙。

水瓶座：集思廣益，多聽專家意見，易找到理財良策。

雙魚座：抽空執拾家居環境，可帶來好心情與好運氣。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）豬 心情差

鼠：事業運好轉，利求職轉工，易取得成功。

牛：精神爽利，士氣高昂，面對競爭也毋懼。

虎：人緣運下跌，易與身邊人爆發口角之爭。

兔：頭腦清晰，時間管理得宜，做事有條理。

龍：家庭運不錯，抽空陪家人，幸福感滿瀉。

蛇：趁公餘時間親近大自然，可換來好心情。

馬：人氣高企，對從事市場銷售者特別有利。

羊：情緒不穩，易鑽牛角尖，處事不夠冷靜。

猴：桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣對象。

雞：精力旺盛，專注事業，一展才華冇難度。

狗：健康是財富，多鍛煉體魄，助遠離病痛。

豬：是日沖煞，心情欠佳，說話容易得罪人。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

化解犯太歲

每年都會有幾個生肖「犯太歲」，當中程度有輕有重。2022壬寅虎年犯太歲者包括：

虎 犯本命年太歲

本命年犯太歲者，生活會出現不少變化，情緒起伏特別大，容易胡思亂想，也會影響決策能力。最適宜舉辦喜事，包括結婚、添丁、創業、轉工或搬遷等，有助化凶為吉。另外，也會影響健康運，避免參加任何高危的活動之餘，自己主動捐血或洗牙等也有化解之用。有利生肖飾物：馬形及狗形飾物

猴 沖太歲

在各種犯太歲類別中，以沖太歲的變化最大，容易涉及各種人生大事，例如轉換工作、置業、搬遷、結婚或分離等。其中，感情關係最受影響，已有伴侶者如沒有計劃結婚或生兒育女，容易出現感情上的重大衝擊，主動訂婚、結婚、添丁或者聚少離多，皆有助穩定關係。單身者則容易開展感情，但較難穩定發展。有利生肖飾物：鼠形及龍形飾物

蛇 刑太歲＋害太歲

刑太歲主有輕微麻煩及是非，容易影響人際關係；建議凡事低調為佳。至於害太歲之影響相對輕微，主有陷害之意，易有小人作祟，只要少說話多做事便可。有利生肖飾物：牛形及雞形飾物

豬 破太歲

破太歲有破壞之意，代表固有關係容易遭受破壞或與人反目。流年宜加倍注意自己的言行舉止，慎防禍從口出。有利生肖飾物：兔形及羊形飾物