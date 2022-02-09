嫌1個未夠喉！何雁詩鄭俊弘傾掂數：諗住再生B

歌手鄭俊弘（Fred）跟太太何雁詩（阿詩）早前宣布造人成功，一索得男，囝囝將於6月出世。當日阿詩用驗孕棒得知有喜，並非第一個通知老公，而是先向閨蜜報喜：「因為當時我都唔太肯定，所以Send畀伴娘睇，佢都話似我先同阿Fred講。」Fred表示太太一直有用驗孕棒，結果卻似是而非：「我仲問佢係咪㗎？」直至由醫生親口證實才相信，阿詩獲知確認懷孕一刻即歡呼大叫，她說：「Fred聽埋BB心跳聲先真係信。」

自小經常幻想懷孕狀況的阿詩笑說：「到依家真係有隻腳仔踢你個肚，身體會起變化，個感覺更神奇，同媽咪嘅關係都親密咗。」她會選擇順產的方式，因為想體驗生仔的感覺：「知道會好痛，但又唔係經常。（生多個再感受吓？）有諗住生多個，但試咗湊呢個湊成點先。」

請定假陪坐月

Fred坦言本計劃多享受幾年二人世界才生小朋友，他說：「想準備好啲先，唔想佢將來辛苦，怕會教得唔好。」於單親家庭長大的他表示沒有父親作榜樣參考，只好向朋友請教：「張頴康叫我攞定假陪太太坐月，否則會錯過好多嘢，我自己都有上網睇吓啲育嬰知識。」雖然緊張BB成長，但他們會學好放鬆心情面對，阿詩說：「最緊佢要健康，做個心地好同堅強嘅人就夠。」