關嘉敏焗住同Gordon翻撻：佢第2次向我求婚！

組合Bingo成員關嘉敏（Carman）被傳同《全民造星Ⅲ》暗撻後，跟前緋聞男友前天堂鳥成員Gordon再見不是朋友，不過「緣滅、緣來」，無綫明珠台嘅情人節宣傳片，竟然搵咗佢哋呢對「分手男女」合體，重演求婚一幕再續前緣，連Carman都覺得好神奇：「我都唔知點解搵咗我同佢？」

Carman接受訪問時，佢話條跳舞片係Sell電影，係喺情人節時播，係講個女仔識咗個男仔，之後求婚到嗌交，分手再和好，最後白頭到老咁。問佢同Gordon「分咗手」，依家又拍呢啲片唔尷尬咩？佢又話：「又冇喎，個故事係講人嘅一生，大家都係跳舞同專業嘛，反而好開心添，做得自然啲添，因為同公司又合作過，都係熟嘅。」

不過佢又話有一幕求婚戲，令佢覺得好似曾相識：「佢跪低求婚嗰吓，因為佢已經係第2次向我求婚，之前佢第1次係合作拍網絡大電影《穿越愛情線》，佢做男主角，我做女主角，嗰次佢又係向我求婚，事後我哋都有討論番，大家都有講有笑。」

意外同「前度」合作

講番今次同「前度」合作，佢又話真係覺得好意外，因為事前全不知情：「只係知要拍條跳舞片，事前乜都唔知，亦唔知Gordon有參與，係喺排舞時先知大家嘅存在，嗰時先知古仔講啲咩，做啲咩同跳啲咩。」佢又話以為因為無綫睇過有個天堂鳥Crossover Bingo嘅跳舞Group先搵佢哋兩個，但問番無綫時又話冇關係，所以佢都覺得成件事好「搲頭」。

而Gordon亦說不會尷尬，反而更開心：「因為估唔到無綫會揀我哋兩個去拍呢個情人節宣傳片，我都唔係第一次同佢求婚啦，之前拍戲時都求過，都覺得我哋幾有緣份，如果覺得我哋襯，希望日後都有機會繼續做螢幕情侶。」