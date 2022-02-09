東方日報C1：與《尚氣》導演合作　吳彥祖演孫悟空打到美國

繼香港男星梁朝偉後，吳彥祖獲得機會與《尚氣與十環幫傳奇》導演結劇緣，於新劇飾演「孫悟空」，奉旨打餐飽，加上首次與「女神」楊紫瓊合作，令他未開工先興奮。

約7年前返回美國生活及發展事業的吳彥祖（Daniel），忙於照顧家庭及參加賽車外，對影視拍攝及製作仍充滿熱誠。繼年前夥拍好兄弟馮德倫「出產」的美劇《荒原》後，昨日傳他將與漫威首部華人英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton合作，開拍劇集《美生中國人》（American Born Chinese）。

楊紫瓊演觀世音

現年48歲的Daniel近年刻意減產，幾乎每年僅一部作品推出，不過只要劇本、角色及拍檔吸引，他依然躍躍欲試，故接獲有關方面邀請演出《美》劇，他即爽快答允。該劇改編自美籍華裔漫畫家楊謹倫的作品，創作靈感來自中國經典長篇神魔小說《西遊記》。故事講述美國出生的華裔學生，開學首日遇到新相識的外國同學發生許多碰撞，不知不覺捲入一場中國式神靈大戰！

選角方面，由《百戰天龍》的王謹出演男一，楊燕燕及黃經漢則扮演其父母，女主角就由美國年輕女演員Sydney Taylor飾演。而Daniel獲派演「美猴王」孫悟空，觀世音一角交由「尚氣阿姨」楊紫瓊負責，其他演員還有童星出身、曾拍荷里活電影《魔域奇兵》的關繼威，以及近日憑台劇《華燈初上》跑出、年僅19歲的台灣演員劉敬等。Daniel與楊紫瓊昨日急不及待於社交網公布「喜訊」。

開心與女神合作

身在美國的Daniel受訪時表示：「我入行之初，同楊紫瓊都有一、兩個project，差少少就可以合作，但因為檔期夾唔到，最終唔能夠成事，估唔到一等就等咗二十幾年。其實之前我拍電視劇《荒原》，已經想邀請佢合作，但當時佢嘅時間未能配合，所以今次能夠結劇緣，我真係好開心。」又透露將於本月24日正式開鏡：「要拍到6月初，今次我扮孫悟空，所以要打同埋會有特技化裝，好期待。」楊紫瓊亦表示：「好開心，終於可以同吳彥祖合作。我視今次拍攝為緊張旅程，準備好同所有拍檔喺洛杉磯合作，恭喜發財。」

至於近日人氣急升的劉敬，農曆新年前已與經理人低調飛往新加坡作準備，如今他有機會進軍國際，證明《華》劇製作人林心如選角眼光獨到。據悉，劉敬原本正趕拍台劇《機智校園生活》，劇組最終交代他到外地「消失」。對於進軍荷里活，他表示：「謝謝台前幕後對我的肯定，這是我連做夢都不敢夢到的，非常榮幸能參與這次演出，我會努力把所有作品呈現到最好。」而關繼威則是童星出身，12歲時主演荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的賣座動作片《魔域奇兵》，2002年又拍港產片《無限復活》，跟鄭伊健及張栢芝合作。

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