靚靚新口罩　至少開心啲

疫境當前，口罩仍然是生活必需品，不少人這陣子都要入吓貨，只因儲備都差不多見底，不少品牌推出了新款口罩，不論可愛、優雅、型格等款式都齊備，在這困難時刻，一個靚的口罩，至少能讓你心情快慰一點。

【熱門角色紓緩心情】

口罩愈見多動漫角色「加盟」，粉絲們可以苦中作樂。香港口罩品牌 Gimans Care不但在大埔及將軍澳開設了新店，更推出了一系列新品，包括與Innoduction合作，既有平面日式四摺款及3D立體款的Disney 迪士尼系列、Frozen 魔雪奇緣系，以列及Marvel系列；全新Crossover系列則聯乘Fluffy House：My Home Cat 推出的 Gimans Care x Papery 摺・納包及口罩特別套裝；Fleurs de Paris 花都巴黎系列；及預計二月上旬正式預售的萌爆Rilakkuma輕鬆小熊造型系列。口罩全部已獲Astm level 3以及歐盟en14683細菌測試通過，網店及門市同步有售。

【名人同款威到盡】

明星、名人的同款，向來特別受歡迎，名人如Justin Bieber、Anne Hathaway、Zendaya等等都佩戴過的KAZE立體口罩，具高度防護級數、彈性可調節的掛耳帶及海綿鼻樑墊，備有多款時尚獨特色調，去年與英國時尚網店MATCHESFASHION跨界合作推出聯乘系列，最近再推出2022冬季系列，分別為Alpine, Azure, Glacier and Carpentry 四款口罩系列，充滿活力的顏色，簡約而時尚。

【同場加映：腰椎健康守護者】

雖說疫境下口罩是第一防線，但生活始終要過，對於上班一族來說，日對夜對電腦，容易引發肩頸、腰椎的不適，所以防病毒之餘，亦要關注健康。韓國 Ablue 公司硏發及於韓國生產的 Curble 矯正坐墊、全新型號 Curble Grand，椅背承托力大增了20% 、完美包覆脊椎，提供更強腰椎保護，亦適合更高大人士使用。底部特設防滑扣，無論是煲劇或 WFH都合適，並有紅、 灰、黑三色選擇。