髮型屋停業？自己頭髮自己剪啦！

疫情持續惡化，政府收緊防疫措施，宣布於2月10日（周四）起再關閉多個6處所，當中包括髮型屋。消息一出，即引來坊間極大反應，有市民更趁法例實施前，秒衝去就近的髮型屋或快剪店剪髮，結果四處出現排隊剪髮人龍，相當誇張。如果絲打們覺得頭髮長到非剪不可地步，又去唔到排隊剪髮的話，小編建議你「自己頭髮自己剪」。或許你會擔心自己做不到髮型師的髮型。先不用質疑自己的技術，其實仔細觀察髮型師的小貼士，只要你有手就可以輕鬆做到。以下就分享韓國髮型師@ga.been的剪髮技巧，並歸納出5個步驟，只要跟住修剪就一定不會出錯！

開始一定是先準備工具，俗話說工欲善其事，必先利其器。從髮型師給出的清單就可以看到，只需要準備5樣工具：剪髮需要的剪刀、碎髮剪刀、大量一字夾、大膠夾還有就是直髮梳。每樣東西都不需要特意去買貴的，普普通通的就可以。而一字夾可以換成橡筋，作用是用來固定頭髮。髮型師提醒：剪髮之前要調整自己的坐姿，肩膀不能歪和不能駝背。準備好一切，以下就可以處理頭髮啦！

步驟1：為頭髮分區

步驟2：善用一字夾

步驟3：剪頭髮

步驟4：剪碎髮

步驟5：剪劉海