Adele《英國音樂獎》掃3獎奪首個無性別年度歌手　自言愛做女歌手

早前臨時取消美國拉斯維加斯賭場騷的英國天后Adele，周二（8日）現場出席英國倫敦舉行的《英國音樂獎》，掃走3獎包括「年度歌手」、「年度歌曲」與「年度大碟」，成為大贏家！Adele早前盛傳與體育經理人男友Rich Paul情變，但她行紅地氈時左手無名指戴上鑽戒，引起訂婚猜測。

今屆《英國音樂獎》因為順應左翼政治正確反歧視風潮，取消男女分開賽制，無論男、女、非男非女也混合同一項競爭。Adele於「年度歌手」打贏勁敵英國天王Ed Sheeran，上台致詞時暗諷大會改賽制：「我知道呢個獎已經變咗，但我好鍾意做一個女歌手！」

而她領取「年度大碟」時則向前夫Simon Konecki與9歲兒子Angelo致敬：「多謝所有同我合作嘅人，但我想將個獎獻畀個仔，同佢老竇，因為個創作係關於佢哋。我好自豪可以堅持自己理念，做到咁個人化嘅創作。依家都好少人再咁做。我個仔近年對我好有愛同耐性，所以呢個獎係畀佢。」

【《英國音樂獎》得獎名單】

年度歌手：Adele

年度歌曲：Adele《Easy On Me》

年度大碟：Adele《30》

年度作曲：Ed Sheeran

年度監製：Inflo

最佳組合：Wolf Alice

最佳新人：Little Simz

英國新星：Holly Humberstone

最佳國際歌手：Billie Eilish

最佳國際組合：Silk Sonic/Bruno Mars/Anderson .Paak

最佳國際歌曲：Olivia Rodrigo《Good 4U》

最佳流行/R&B：Dua Lipa

最佳舞曲：Becky Hill

最佳搖滾/另類：Sam Fender

最佳Hip-Hop/Grime/饒舌：Dave