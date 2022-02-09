藝術家創意大爆發　時裝再造變絨袋

網絡上以設計環保時尚產品而出名的藝術家Tega Akinola，與倫敦時尚零售店Apoc store近日攜手發布二次創作的名牌絨面手袋。是次合作將Nike與The North Face的絨面質地服裝回收重製，並設計出6款色彩繽紛的手袋，有紅色和螢光綠色的Nike手袋，以及紫、粉、藍和橙色的The North Face手袋，鮮明清新的色調非常適合春夏季使用。手袋主要採用方正體積設計，配以鮮明顏色和大Logo，永續時尚讓人眼前一亮。此系列上架後瞬間被搶購一空，足見Tega Akinola的設計有多受歡迎。

其實，新進設計師Tega Akinola現年才22歲，是一位運動心理學系學生，沒有主修設計卻設計出一系列令人驚喜的Upcycle產品，包括以USB電線製作的帽子、面罩等，現時社交網站上有大量支持她的Fans。除此之外，Tega Akinola的鞋款設計亦不限於平底運動鞋，而是將傳統運動鞋變成高踭鞋，改變了大家對運動品牌的固有形象。傑作包括：絨面解構鞋及解構高跟鞋等，物料更從街頭運動服飾回收而來，環保得很！