【簡潔生活學】想做收納師有甚麼要求？（上）

早前因為幫某個頻道拍攝節目，主持人跟我去執屋，學做收納師助手，自影片播出後，突然收多很多查詢怎樣入行做收納師，以及有甚麼學歷要求？

從這次影片的熱烈反應，很多人對這個行業很有興趣，以為幫人執屋，看似很簡單。到底是怎樣呢？我也想借這裏講解一下入行基本要求。

1. 性格：如果你個性主動又細心、分析力強、行動力快、能獨立工作、不怕環境髒， 都是很適合的，因為一般客戶，需要收納師教導收納知識和細心協助整理。在客人猶豫不決時，要立刻提出意見，分析物件去留；物件斷捨離後，要迅速整理好收納位置，按時間完成。戶主通常雜物較多，居室容不下多人，必須獨立工作；囤積物件眾多，疏於打掃，衞生環境自然欠佳。此外，每一個案要求及情況有所不同，所以一定要隨機應變。

2. 專業認可：收納課程最熱門有美國及日本兩大門派，香港人大多選擇日本認可機構，學員參加收納課程目的不同，有些出於興趣，有些想改善居住環境、提升工作效率、從事整理收納業務發展等等，若要當執業收納師便需要由認可機構發出證書。

日本有大大小小的整理收納協會，各協會的理念和擅長的領域各有不同，較有名的包括：舒適生活研究會，一般社團法人整理收納Manager協會和NPO法人生活規劃研究所……等等，我所考取的是日本收納Housekeeping協會發出的，於2003年成立的Housekeeping協會是日本最大的整理收納協會，也是最具代表性。而收納認證主要分為3級，包括整理收納2級顧問、整理收納1級顧問及整理收納認證講師；2級為初階，1級為高階，2級證書持有者只具有給自己和親友義務指導的資格。而獲取1級證書者則具有上門收費指導的資格，亦即是執業收納師。講師級就是可培訓專業收納顧問的一個認證。我考取的是2級講師資格，可以發牌給1級收納師。

順帶一提，在日本Housekeeping協會裏，由Housekeeping證書持有者創辦，目前已能夠在內地和香港考取（2級及1級），而香港獲授權的暫時只有我們這一家。

下次再同大家講解下，收納師入行「途徑」及「錢景」如何。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物專業收納網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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